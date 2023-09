George Russell: «Kann nur ein Versprechen geben»

Mercedes-Star George Russell hat sich für zwei weitere Jahre bei Mercedes entschieden. Der junge Brite wird sich damit weiterhin an der Seite von Lewis Hamilton beweisen müssen. Dennoch hofft er auf seine WM-Chance.

Dass Mercedes den Vertrag von George Russell verlängert hat, ist keine grosse Überraschung. Denn seit der junge Brite 2017 ins Nachwuchsprogramm der Sternmarke aufgenommen wurde, feiert er immer wieder Erfolge. Für die grossen Würfe reicht es derzeit allerdings nur selten, denn sein Mercedes-Team ist nicht so konkurrenzfähig wie in den Jahren vor der grossen Regelrevolution, die 2022 umgesetzt wurde.

Russell konnte dennoch seinen ersten GP-Triumph feiern: In São Paulo sorgte er für die grosse Überraschung und den einzigen GP-Sieg der Sternmarke im vergangenen Jahr. Er sammelte mehr Punkte als sein Teamkollege Lewis Hamilton und schloss seine erste Saison mit Mercedes auf dem vierten Zwischenrang ab.

Die Hoffnung war entsprechend gross, in diesem Jahr an der Spitze kämpfen zu können. Doch nach 14 GP-Wochenenden belegt der 25-Jährige den siebten WM-Zwischenrang. Nur einmal stand er in dieser Saison auf dem Podest: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurde er Dritter. Der siebenfache Weltmeister an seiner Seite hatte mehr Erfolg: Er war schon vier Mal in diesem Jahr auf dem Treppchen und ist aktuell WM-Vierter.

Dennoch hofft Russell auf seine WM-Chance – wenn auch nicht in diesem Jahr. Auf die Frage, ob sein Team es schafft, im nächsten Jahr einen GP-Sieg zu erringen, erklärt er bei «BBC» ausweichend: «Ich bin sehr zuversichtlich, dass jeder Einzelne im Team so hart wie es nur geht arbeitet, um das schnellstmögliche Auto für 2024 zu konstruieren. Ich kann nur das versprechen, denn beim Racing geht es immer auch darum, wie man im Vergleich zum Rest abschneidet.»

Und wie steht es mit der Aussicht, eines Tages die WM-Krone zu erobern? «Ich hasse es zu sagen, dass ich auf meine Chance warte. Aber so läuft es in der Formel 1 derzeit einfach. Als Fahrer kannst du nur dein Bestes geben und sicherstellen, dass du bereit für den WM-Kampf bist, wenn du das entsprechend Auto hast.»

