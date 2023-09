Toto Wolff: «Der Mercedes bleibt eine Wundertüte»

​Mercedes ist seit November 2022 ohne GP-Sieg. Teamchef Toto Wolff gibt zu, dass Fahrer und Techniker das 2023er Auto nicht komplett verstanden haben. Und er sagt, was in Singapur das grösste Problem ist.

Wie konkurrenzfähig kann Mercedes in Singapur sein? Mercedes-Teamchef Toto Wolff meint: «Ich will lieber keine Versprechungen machen, die wir dann nicht halten können. Was wir hier in Singapur brauchen, das ist ein solider Job bei der Aufbauarbeit bis zum Qualifying.»

Das ist gelungen: Mercedes liess im zweiten Training aufhorchen, mit der drittschnellsten Zeit von George Russell und mit Lewis Hamilton auf Platz 5. Dennoch bleibt Wolff vorsichtig.

«Singapur ist für uns eine merkwürdige Strecke: Wir hatten hier sehr gute Wochenenden und sehr schlechte. Dieses Mal erwarte ich, dass vorne vier Teams eng beisammen liegen, und klar wollen wir da mitmischen.»

Tenor im Fahrerlager: Der Mercedes sollte auf einer Strecke, wo steil gestellte Flügel Pflicht sind, schneller sein als auf einer Highspeed-Bahn wie Monza. Wolff relativiert: «Während es stimmt, dass wir in Monza oder Spa-Francorchamps nicht ganz so gut waren wie auf Strecken mit hohem Abtrieb, ist die Formel 1 ein wenig komplexer als das. Besonders hier in Singapur ist es extrem schwierig, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Wenn du das nicht schaffst, bist du weg vom Fenster. Überhitzende Reifen ist im Rennen ein Riesenthema.»

Mercedes ist seit November 2022 (Sieg von George Russell in Brasilien) ohne Volltreffer, bei 14 bisherigen Grands Prix in diesem Jahr erzielten Lewis Hamilton und Russell fünf Podestplätze (Hamilton als Zweiter in Australien und Spanien, dazu Dritter in Kanada und Grossbritannien, Russell Dritter in Spanien).



Lewis Hamilton hat davon gesprochen, dass er noch immer dabei sei, mehr über das 2023er Modell W14 zu lernen. Wolff bestätigt: «Ich wünschte, wir hätten inzwischen durch und durch verstanden, was dieses Auto braucht. In Tat und Wahrheit ist der Wagen noch immer eine Wundertüte. Bei stabilem Reglement ist Vieles, was wir über dieses Fahrzeug lernen, auch fürs nächstjährige Modell von Nutzen. Und wie alle Teams arbeiten wir inzwischen auf Volldampf am Rennwagen für 2024.»





2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438



1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428