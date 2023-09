Carlos Sainz, Ferrari: Red Bull Racing nicht in Krise

​Wie in Monza macht Ferrari auch in Singapur eine sehr gute Figur. Im ersten Training war Charles Leclerc der Schnellste, im zweiten dann Carlos Sainz. Red Bull Racing fährt bislang hinterher.

Ferrari in Singapur vorne, gut, das ist jetzt keine Überraschung, denn die Roten waren schon auf dem Strassenkurs von Baku stark. Aber dass Red Bull Racing den Tag auf den Rängen 7 (Sergio Pérez) und 8 (Max Verstappen) abschliesst, damit hätten die meisten Formel-1-Fans nun doch nicht gerechnet.

Ferrari hatte im ersten Training beide Autos vorne (Charles Leclerc vor Carlos Sainz) und im zweiten ebenfalls (Sainz dieses Mal vor Leclerc). Was sagt Sainz zur mässigen Darbietung von Red Bull Racing, die in dieser Saison bislang jeden Grand Prix gewonnen haben?

Der GP-Sieger von Silverstone 2022 antwortet: «Red Bull Racing in der Krise? Ach was! Daran glaube ich keinen Moment. Die Leute sollen sich mal die Dauerläufe von RBR in Ruhe anschauen, da fuhren sie die schnellsten Zeiten. Und wenn sie die Abstimmung verfeinern, dann reden sie natürlich auch hier ein Wörtchen um die Pole mit.»

«Wir haben gut begonnen, und klar hoffen wir, dass wir am Samstag bei der Musik sind. Aber ich schätze, diese Hoffnungen machen sich auch Aston Martin, Mercedes und McLaren. Ich glaube, dass sich die Fans auf einen spannenden Tag freuen dürfen.»

Auch Carlos Sainz weiss: Ein dominantes Auto muss nicht unbedingt auch in Singapur dominieren. Siehe Mercedes, die sich auch in Jahren krasser Überlegenheit auf dieser Strecke schwergetan haben.



Sainz weiter: «Singapur scheint seine eigenen Gesetze zu haben. Wir haben hier schon die wildesten Kapriolen erlebt, was die übliche Hackordnung angeht. Bislang scheinen wir mit der Bahn gut zurecht zu kommen, die Abstimmung hat vom ersten Training an gepasst.»



«Aber daraus automatisch zu schliessen, dass wir auf Pole-Position stehen werden, das wäre vermessen. Denn die Bahn wird noch massiv Grip aufbauen, und da musst du mit dem Set-up schritthalten können.»





2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438



1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428