George Russell (Mercedes): «Können optimistisch sein»

Mercedes-Star George Russell konnte sich im 2. Training in Singapur steigern und am Ende durfte er sich über die drittschnellste Rundenzeit freuen. Entsprechend zuversichtlich blickt er auf das restliche Wochenende.

Nachdem das Mercedes-Team in Monza ein schwieriges Wochenende erlebt hatte, war die Hoffnung gross, auf dem Strassenkurs von Singapur mit seiner gegensätzlichen Charakteristik bessere Karten zu haben. Tatsächlich taten sich Lewis Hamilton und George Russell beim Auftakt ins Wochenende nicht so schwer wie im Königlichen Park.

In der ersten Session hatte noch der siebenfache Weltmeister die Nase vorn, er drehte die fünftschnellste Runde. Russell reihte sich gleich hinter ihm ein. Im zweiten Training, das bei repräsentativeren Bedingungen stattfand, war der junge Brite der schnellere der beiden Sternfahrer. Am Ende durfte er sich über die drittschnellste Runde freuen, während Hamilton mit Platz 5 Vorlieb nehmen musste.

Russell freute sich: «Alles in allem war es ein sehr positiver Freitag für uns. Das Auto fühlt sich auf der Strecke wirklich gut an. Bei den kühleren Temperaturen im zweiten Training hat es sich definitiv verbessert, aber auch bei den etwas untypischen Bedingungen in der ersten Session des Tages fühlte es sich noch ordentlich an.»

«Die Zeiten mehrerer Autos lagen sehr eng beieinander. Ferrari sah schnell aus, vor allem auf einer einzelnen Runde. Die Long-Run-Performance einer Reihe von Gegnern war ebenfalls stark, aber wir können optimistisch sein», betonte der aktuelle WM-Siebte. Und er versprach: «Wir werden über Nacht unsere übliche Arbeit erledigen und hoffentlich einige Verbesserungen für den Samstag finden.»

Mit Blick auf die neue Streckenführung, die sich durch Sanierungsarbeiten in der Nähe der Piste ergab, sagte Russell: «Das neue Streckenlayout gefällt mir sehr gut. Es macht den letzten Sektor und die Runde als Ganzes viel flüssiger. Es verbessert auf jeden Fall das Erlebnis am Lenkrad und sollte zu einem besseren Rennen am Sonntag beitragen. Auch der neue Streckenbelag in den Kurven 1 bis 5 ist eine Verbesserung.»

2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438





1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428