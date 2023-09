Red Bull Racing: Endet die Siegesserie in Singapur?

Bisher konnte Red Bull Racing jeden GP in diesem Jahr gewinnen. Doch in Singapur könnte die Erfolgssträhne enden, wie Teamchef Christian Horner weiss. Denn der Strassenkurs ist nicht das beste Pflaster für den RB19.

14 Grands Prix haben die Formel-1-Piloten in diesem Jahr bereits bestritten und 14 Mal stand ein Red Bull Racing-Pilot auf dem höchsten Podesttreppchen. In Saudi-Arabien und Baku war Sergio Pérez der Erste, der die Zielflagge sah.

Alle übrigen Rennen hat Max Verstappen für sich entschieden. Der Titelverteidiger fuhr in Monza seinen zehnten Saisonsieg in Folge ein und stellte damit einen neuen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden GP-Siege auf.

Der zweifache Champion scheint im aktuellen Red Bull Racing-Auto nicht zu schlagen zu sein. Doch die Erfolgssträhne könnte in Singapur enden, wie Teamchef Christian Horner mahnt.

Der Brite gesteht vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Diese Strecke ist eines der schwierigsten Pflaster für uns. Denn die Streckencharakteristik passt nicht zu den Stärken unseres Autos.» Den Trainingsfreitag beendeten Sergio Pérez und Max Verstappen denn auch auf den Plätzen 7 und 8.

«Wir müssen also unsere Bestleistung abrufen, um die Siegesserie fortsetzen zu können», ist sich der Teamchef der Weltmeister-Mannschaft sicher. Und mit Blick auf die Konkurrenz erklärt er: «Man sieht, dass Ferrari hier sehr stark ist, und auch McLaren und Mercedes sind bei der Musik. Es wird also ein sehr hart umkämpftes Wochenende werden.»

«Wir waren in diesem Jahr vor allem auf Highspeed-Kursen stark unterwegs, in schnellen Kurvenkombinationen kommen die Stärken des RB19 zum Tragen. Die 90-Grad-Kehren sind hingegen eine grössere Herausforderung für uns, wie wir in Monaco und Aserbaidschan gesehen haben», präzisiert Horner.

2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438





1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428