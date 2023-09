George Russell, Mercedes/2.: «Wir haben Ass im Ärmel»

​Mercedes-Pilot George Russell hat beim Qualifying zum Nacht-GP von Singapur die zweitschnellste Zeit erzielt. Der 25-jährige Engländer brennt aufs Rennen: «Wir haben einen entscheidenden Vorteil.»

Startplatz 2 für George Russell im Abschlusstraining zum Grand Prix von Singapur, der Brite muss sich nur Carlos Sainz im Ferrari geschlagen geben, um 72 Tausendstelsekunden.

Klar wurmt es den Mercedes-Fahrer, dass er so knapp an der Pole-Position vorbeigeschrammt ist. Erstmals seit Australien 2023 kann Russell aus Reihe 1 ins Rennen gehen (in Melbourne war er Zweitschnellster hinter Max Verstappen).

Der Brasilien-Sieger von 2022 sagt über seine Qualifikation: «Schon das ganze Wochenende fühlt sich der Wagen prima an. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet, um den Mercedes schneller zu machen, und es erfüllt mich mit Stolz, dass wir nun langsam die Früchte dieser Arbeit ernten können.»

«Ich bin zwar durchgeschwitzt, aber ich konnte dieses Training in vollen Zügen geniessen. Seit wir aus der Sommerpause zurückgekommen bin, fühle ich mich im Wagen pudelwohl.»

«Mir war vor dem Wochenende klar, dass wir hier eine gute Chance erhalten würden, denn normalerweise sind wir auf Kursen nicht so schlecht, so viel Abtrieb gefragt ist. Aber letztlich kannst du dir nicht sicher sein, wie das laufen wird. Schon gar nicht auf einer Bahn wie Singapur, wo so viel passieren kann.»



Was sagt Russell zum Schwächeln von Red Bull Racing? «Das ist mir wirklich ein Rätsel. Und es ist nicht nur mangelnder Speed auf eine Runde, ich fand auch ihre Dauerläufe nicht berauschend. Aber abschreiben würde ich die RBR-Autos nie. Wir haben es schon oft erlebt, wie sie aus scheinbar aussichtsloser Position unwiderstehlich vorrücken. Nur wird das hier in Singapur nicht so einfach sein.»



«Zudem – wir haben hier ein Ass im Ärmel. Wir haben uns fürs Rennen zwei Sätze der mittelharten Reifen zur Seite gelegt. Das gibt uns grösseren strategischen Spielraum.»



«Beim Start will ich natürlich gegen Carlos Sainz gleich in Führung gehen, das würde mein Leben einfacher machen. Ferrari ist unser Hauptgegner, aber auch Lando Norris im McLaren gilt es zu beachten. Schwer zu sagen, was in Sachen Reifenverschleiss passiert. Aber normalerweise sind wir da besser als Ferrari. Wir haben hier eine exzellente Chance, die Siegesserie von Red Bull Racing zu beenden.»





Qualifying, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397