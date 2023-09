Lewis Hamilton: «Es wäre toll, wenn George gewinnt»

Mercedes-Star Lewis Hamilton drehte im Qualifying zum Singapur-GP die fünftschnellste Runde, Russell war der Zweitschnellste. Seinem Teamkollegen wünscht der siebenfache Weltmeister den Sieg, wie er betont.

Die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton durften sich nach dem Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit über ein starkes Ergebnis freuen. Der jüngere der beiden Briten kam bis auf 72 Tausendstel an die Pole-Zeit von Ferrari-Star Carlos Sainz heran und sicherte sich damit einen Startplatz in der ersten Reihe.

Der siebenfache Weltmeister bekundete deutlich mehr Mühe, ihm fehlte eine halbe Sekunde auf die Bestmarke des Spaniers. Damit belegte Hamilton den fünften Platz in der Qualifying-Wertung. Nach der Zeitenjagd erklärte er: «Das Auto hat sich am Freitag unglaublich gut angefühlt, und wir hatten gehofft, dass wir mit ein paar Änderungen in der Lage sein würden, die Ferrari-Fahrer herauszufordern.»

«Wir haben über Nacht ein paar ziemlich grosse Anpassungen vorgenommen, aber diese brachten nicht den gewünschten Effekt und wir hatten im Qualifying nicht den nötigen Speed», fügte der 103-fache GP-Sieger an, und gestand auch: «Das ist natürlich enttäuschend, vor allem, weil wir hier ein grossartiges Paket hatten und George es in die erste Reihe geschafft hat.»

Gleichzeitig beteuerte Hamilton«Aber es gibt viel, um das wir kämpfen können. Ich hoffe, dass George einen guten Start erwischt und Ferrari unter Druck setzen kann. Es wäre toll, wenn er gewinnt. Ich für meinen Teil werde das Maximum herausholen, um nach vorne zu kommen und zu sehen, wie sich das Rennen entwickelt.»

Qualifying, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397