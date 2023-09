Christian Horner: «Wir werden bis zum Ende kämpfen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gab nach dem Qualifying zum Singapur-GP zu: «Es ist sehr verwirrend, dass wir so viel Tempo verloren haben.» Ans Aufgeben will das Weltmeister-Team aber nicht denken.

Das Red Bull Racing Team hatte in Singapur mit einem schwierigeren Wochenende als in Monza gerechnet, doch dass Max Verstappen und Sergio Pérez im Qualifying zum 15. GP der Saison so viele Probleme bekunden würde, war dann doch überraschend, wie der Champion unumwunden gestand, der als Elfter im Q2 hängen blieb und eine Rückversetzung befürchten muss, weil er in Verdacht steht, mehrere Gegner aufgehalten zu haben. Sein Teamkollege Sergio Pérez, der den Singapur-GP im Vorjahr für sich entschieden hatte, kam nicht über den 13. Platz hinaus.

Teamchef Christian Horner erklärte vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Es ist sehr, sehr verwirrend, dass wir so viel Tempo verloren haben. Das Auto reagierte einfach nicht auf die Veränderungen, die wir am Set-up vorgenommen haben. Wir hatten Untersteuern, Übersteuern und Probleme beim Bremsen. Wir haben alles ausprobiert, doch nichts hat gefruchtet.»

«Das Auto, das wir hier im Quali haben, ist im Grunde das gleiche Auto, das wir in Monza und davor in Zandvoort hatten», beteuerte der Brite. «Wir haben diese Abstimmung schon ausprobiert und eingesetzt, aber auf diesem Rundkurs funktioniert sie einfach nicht. Wir haben versucht, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen, und das war für beide Fahrer schwierig.»

«Wir werden sehen, wie es im Rennen sein wird. Wir geben nicht auf, und wir werden bis zum Ende kämpfen. Aber es ist sicherlich sehr schwierig, wenn man auf einer Strecke, auf der das Überholen fast unmöglich ist, ausserhalb der Top-10 losfährt», weiss der 49-Jährige.

Qualifying, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397