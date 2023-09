George Russell: «Natürlich ist das herzzerreissend»

Mercedes-Pilot George Russell war im Singapur-GP bis zur letzten Runde auf Podestkurs, doch dann verlor er für den Bruchteil einer Sekunde die Konzentration. Dieser Fehler kam ihm teuer zu stehen.

«Mir fehlen die Worte», murmelte ein sichtlich enttäuschter George Russell nach dem Flutlicht-Rennen in Singapur. Der Mercedes-Pilot hatte allen Grund, fassungslos zu sein, hatte er doch in der letzten Runde einen Podestplatz vor Augen, als er in die Streckenbegrenzung fuhr. Statt des starken Resultats gab es deshalb einen schmerzlichen Nuller für den Briten, der von Position 2 aus der ersten Reihe ins Rennen gestartet war.

«Es war ein so langes, körperlich anstrengendes Rennen, dass es schwierig war, die Konzentration zu halten», erklärte Russell, und lobte den Rennsieger aus dem Ferrari-Lager: «Carlos Sainz hat seinen Job gut gemacht und das Feld zusammengehalten.» Er ist sich sicher: «Wäre ich an Lando Norris vorbeigekommen, als ich die Chance dazu hatte, hätte ich auch siegen können.»

Und der 25-Jährige gestand: «In der letzten Runde fehlte mir nur kurz die Konzentration und dann war das Rennen für mich gelaufen.» Und er entschuldigte sich: «Es tut mir so leid für das ganze Team. Es war ein wirklich anspruchsvolles Rennen, die Reifen brachen ein und du gehst als Fahrer ans Limit. So muss es beim Rennfahrer sein, wenn du einen kleinen Fehler machst, musst du dafür bezahlen. Aber natürlich ist es herzzerreissend, wenn ein grossartiges Wochenende so endet.»

«Das Auto fühlte sich super an, das Qualifying war toll und das Rennen war auch stark, wir waren sehr mutig mit der Strategiewahl. Nun habe ich das Gefühl, dass ich das Team und mich selbst enttäuscht habe. Es ist hart, aber wir werden zurückschlagen», fügte Russell an.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5