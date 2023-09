Christian Horner: «Schlimmer ging es nicht»

​Erstmals seit November 2022 gewinnt nicht Red Bull Racing, in Singapur triumphiert Ferrari. RBR gelingt noch nicht mal ein Podestplatz: Max Verstappen rettet Rang 5, Vorjahressieger Sergio Pérez ist Achter.

Eine grandiose Siegesserie ist zu Ende. Vor dem Singapur-GP hatte Red Bull Racing 24 der vergangenen 25 Grand Prix gewonnen, alle 14 Rennen der Saison 2023, und mit dem WM-Finale von 2022 15 WM-Läufe in Folge. Max Verstappen hatte zehn GP hintereinander für sich entschieden, seit Anfang Mai hatte kein anderer Formel-1-Fahrer mehr einen WM-Lauf gewonnen. Aus und vorbei.

In Singapur wirkte Red Bull Racing von Anfang an neben den Schuhen, und es ist Weltmeister Max Verstappen hoch anzurechnen, dass er aus so einem vermurksten Wochenende noch einen fünften Platz holt. Der Mexikaner Sergio Pérez, Singapur-Sieger 2022, wurde auf dem Marina Bay Circuit Achter.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Gratulation an Ferrari. Carlos ist ein fabelhaftes Rennen gefahren und hat diesen Sieg auf meisterliche Art und Weise sichergestellt. Das war ein aufregendes Rennen, auch für uns, aber gewiss nicht unser glücklichstes.»

«Wir gingen auf dem harten Reifen ins Rennen, um im Verlauf des Grand Prix vorzurücken, aber beim Timing der Safety Car-Phase muss ich sagen – schlimmer hätte das vom Zeitpunkt für uns kaum kommen können. Das hat unsere Chance auf einen Podestplatz vernichtet.»



«Die Gegner haben quasi einen kostenlosen Boxenstopp erhalten, und wir waren angeschmiert. Wir konnten nicht an die Box fahren, weil wir dadurch noch weiter zurückgefallen wären. Wir konnten nur auf eine weitere Safety Car-Phase hoffen, während die Reifen mehr und mehr abbauten. Ich bin überzeugt – ohne das unglückliche Timing hätte Max da vorne mitmischen können.»



«Wir haben nach einem schwierigen Training im Rennen doch einige Ränge gutmachen können, und gegen Schluss des Grand Prix war das Tempo von Max sehr gut. Wir wussten, dass unsere Serie irgendwann mal zu Ende gehen würde, und nun dürfen wir stolz sein auf diese 15 Siege in Folge des Teams und auf die 10 Volltreffer von Max. Das kann uns keiner so schnell nehmen.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5