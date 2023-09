Der schlaue Carlos Sainz (Ferrari): «Das war frech»

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat zum zweiten Mal in seiner GP-Karriere gewonnen: nach Silverstone 2022 nun Singapur 2023. Der Spanier sagt: «Norris hinter mir als Puffer gegen Mercedes zu nutzen, das war frech.»

Das hat Carlos Sainz überaus clever gemacht. Der 29-jährige Spanier ist in Singapur genau so schnell gefahren, wie er musste, aber nie so schnell, dass er seinen Reifen zu viel zugemutet hätte. Der Reifenverschleiss ist bei Ferrari 2023 ein Anlass zur Sorge, und die Art und Weise, wie der Madrilene sein Auto ins Ziel getragen hat, zeugt von Können und Köpfchen.

Sainz war clever genug, im letzten Rennteil den Abstand zu Verfolger Lando Norris im McLaren unter einer Sekunde zu halten, damit der Engländer den Heckflügel seines Wagens flachstellen konnte. Sainz fuhr aber an den entscheidenden Stellen der schwierigen Singapur-Bahn so flott, dass Norris keinen entscheidenden Angriff starten konnte.

Sainz dachte dabei mehr an die aufrückenden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton als an seinen Kumpel Lando. An purem Speed waren Ferrari und McLaren in dieser Phase des Rennens unterlegen, aber weil eben Norris mit flachgestelltem Flügel fahren konnte, war für Russell bei seiner Aufholjagd hinter seinem Landsmann Schluss. Die Reifen am Mercedes von Russell bauten prompt ab, am Ende rutschte George sogar von der Bahn, und Lewis Hamilton gelang auch kein Geniestreich mehr.

Carlos Sainz nach dem Rennen: «Das Reifen-Management und die Art und Weise, mich vor Norris zu halten, das hat heute den Ausschlag gegeben. Wir haben in diesem Jahr bislang nur eine echte Chance erhalten, einen Grand Prix zu gewinnen, das war hier in Singapur, weil wir im Training erkannt haben, dass Red Bull Racing nicht so stark ist wie üblich.»



«Wir haben das ganze Wochenende lang keinen einzigen Fehler gemacht. Das macht mich sehr stolz. Wir standen unter grossem Druck. Aber wir haben diesem Druck widerstanden.»



«Ganz ehrlich – ich wusste vor dem Rennen nicht, ob wir schnell genug sein würden, um hier zu siegen. Aber mit einem guten Reifen-Management und mit dem Bewahren dieses Abstands auf Norris konnte ich diese Gelegenheit nutzen.»



«Der Start war auch wichtig: Ich konnte die Pole-Position in die Führung umsetzen. Dann aber kam eine Safety Car-Phase zu früh für uns, und mir war klar, dass es nicht einfach sein würde, so lange mit dem harten Reifen zu fahren. Zumal ich mich zuvor auf den mittelharten Walzen sehr wohl gefühlt hatte.»



«Als die Mercedes aufrückten, wusste ich: Ich habe genug Speed, um zuzulegen. Aber als ich Tempo aufnahm, spürte ich sofort, dass die Reifen schneller abbauen. Mein Wagen begann zu rutschen, und ich konnte erkennen, dass es Lando Norris hinter mir auch so ging.»



«Russell und Hamilton konnten schneller an Leclerc vorbeigehen als es mir lieb war, und ich wusste – jetzt muss ich mir hier etwas Besonderes einfallen lassen. Daher die freche Idee, Norris ein wenig näher kommen zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, den Heckflügel seines Autos zu öffnen. Auf einem Kurs wie Singapur machst du dir immer solche Pläne, aber die Ausführung ist dann doch ein wenig schwieriger.»



«Ich gebe zu: Das war riskant. Mir war klar, dass ich mir keinen einzigen Fehler erlauben konnte, sonst wäre der Sieg futsch gewesen. Zwischendurch ertappte ich mich beim Gedanken: ‚Hoffentlich geht das gut, sonst sehe ich hier sehr alt aus.’ Aber letztlich hat alles genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5