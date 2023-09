AlphaTauri 2024: Wer sitzt in den beiden Cockpits?

Mit welcher Fahrerpaarung geht AlphaTauri in die Saison 2024? CEO Peter Bayer bestätigt, dass die Gespräche auf Hochtouren laufen. Liam Lawson kann zum richtigen Zeitpunkt beeindrucken.

Christian Horner machte keinen Hehl daraus, dass er beeindruckt war. Der Teamchef von Red Bull Racing kann mit der Entwicklung von Liam Lawson auch fraglos zufrieden sein.

Der Neuseeländer hat beim Singapur-GP als Neunter seine ersten beiden Punkte eingefahren, bei einem Rennen, das zu den herausforderndsten der Saison gehört. Auch im Qualifying wusste er mit Platz zehn zu überzeugen. Ein gelungenes Wochenende zu einem guten Zeitpunkt.

«Er hat einen super Job gemacht. Das war sein drittes Rennen, auf einer Strecke, die er noch nie gesehen hat. Er fährt in die Punkte, das war sehr beeindruckend von ihm», sagte Horner.

Da stellt sich natürlich automatisch die Frage, ob und wie es für Lawson in der Formel 1 weitergeht. Lawson selbst will dazu nicht viel sagen. Zu seiner Zukunft gebe es im Moment «gar nichts», meinte er lediglich.

«Ich liebe es, in der Formel 1 zu sein, und versuche einfach, das Beste aus dieser Gelegenheit, diesem Zeitfenster, das ich habe, zu machen», sagte er.

AlphaTauri hat die Paarung für 2024 noch nicht verkündet. In der Verlosung für die beiden Plätze sind Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo und Lawson. Fest steht: Ricciardo wird in dieser Saison, wenn er wieder fit ist, in den AlphaTauri zurückkehren. Das wird frühestens Anfang Oktober in Katar der Fall sein, in Japan wird der Australier noch durch Lawson ersetzt.

«Die Gespräche laufen auf Hochtouren. Wir sehen uns jeden Tag und versuchen die Abstimmung vorzunehmen», sagte CEO Peter Bayer bei Sky. «Liam hat sich mit dieser Leistung den Stammplatz in der Gruppe gesichert und wer nächstes Jahr im Auto sitzen wird, das sehen wir in den nächsten Tagen. Daniel Ricciardo kommt aber definitiv zurück in sein Auto, da Liam auch die japanische Super Formula zu Ende führen will.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5