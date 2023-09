Sergio Pérez zu Lewis Hamilton: «Wieso keine Strafe?»

​Der mexikanische GP-Routinier Sergio Pérez versteht die Welt nicht mehr. Der derzeitigen WM-Zweite will wissen, wieso Lewis Hamilton für ein angebliches Vergehen im Singapur-GP straffrei ausging.

Ging es beim dritten Platz von Mercedes-Star Lewis Hamilton in Singapur mit rechten Dingen zu? Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez findet – nein. Der 33-jährige Mexikaner in Diensten von Red Bull Racing ist davon überzeugt: Der Engländer hätte beim Nacht-GP eine Strafe erhalten müssen.

Und das ist passiert: In der Safety Car-Phase wegen des Mauerkusses von Logan Sargeant liess Red Bull Racing Max Verstappen und Sergio Pérez auf der Bahn, während die meisten anderen Piloten frische Reifen ausfassten. Das RBR-Duo war auf der harten Reifenmischung gestartet und hoffte, durch dieses Vorgehen im Laufe des Rennens vorzurücken.

Mit der Zeit bauten die Walzen an den Autos des Niederländers und des Mexikaners ab. Auf diese Weise konnte Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton an Pérez vorbeigehen, geriet dann aber in der Passage um Kurve 7 von der Bahn. Dennoch behielt er seine Position.

«Checo» Pérez meldete sich sofort am Funk und monierte, der Brite habe einen unlauteren Vorteil erhalten und müsse seinen Platz zurückgeben.



Am Ende wurde Hamilton Dritter, Pérez wurde nur Achter. Sergio hat sich noch nicht beruhigt: «Für mich ist das eine glasklare Sache. Lewis hat wirklich spät gebremst, geriet deshalb neben die Bahn, das hat er zu seinem Vorteil genutzt. Ich verstehe nicht, wieso er für diese Aktion keine Strafe erhalten hat. Das werde ich bei der Fahrerbesprechung in Japan thematisieren.»



Dafür setzte es für Pérez selber eine Fünfsekundenstrafe, die auf seine Rennzeit addiert wurde, jedoch keine Auswirkung auf seinen achten Platz hatte, weil sein Vorsprung auf Liam Lawson gross genug war.



«Das war überhaupt nichts», findet Pérez über die Strafe nach seinem Duell mit Williams-Fahrer Alex Albon. «Das war ein normaler Rennzwischenfall.»



«An diesem Wochenende war bei uns einfach der Wurm drin. Ich gehe davon aus, das war streckenspezifisch, und wir finden in Suzuka wieder zur alten Form zurück.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5