Red Bull Racing: Keine Niederlage bis zum Saisonende?

Carlos Sainz: «Das Auto ist in einigen Bereichen noch nicht so gut wie in anderen»

In Singapur endete die Siegesserie von Red Bull Racing, Ferrari-Star Carlos Sainz entschied den GP für sich. Er kann sich vorstellen, dass das Team aus Milton Keynes nun wieder einen Sieg nach dem anderen einfahren wird.

Die ersten 14 Grands Prix der aktuellen Saison wurden jeweils von einem Piloten aus dem Red Bull Racing Team gewonnen. In Saudi-Arabien und Aserbaidschan kreuzte Sergio Pérez die Ziellinie als Erster, die restlichen Siege holte Max Verstappen. Das Nachtrennen in Singapur brachte die Wende, denn da mussten sich der Niederländer und der Mexikaner mit den Plätzen 5 und 8 begnügen. Das Rennen entschied Ferrari-Star Carlos Sainz für sich.

Der Spanier rechnet aber nicht mit weiteren Siegen in diesem Jahr. Über seinen Triumph sagte er: «Natürlich erfüllt es mich mit Stolz, dass das Team und ich in der Lage waren, den Sieg zu holen. Denn Red Bull Racing war auf einem derart hohen Niveau unterwegs, dass es zeitweise unmöglich schien, sie schlagen zu können.»

«Es war natürlich super, in Singapur das Blatt zu wenden, und dann auch noch auf diese Art und Weise – das fühlt sich grossartig an. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Red Bull Racing die restlichen Rennen in diesem Jahr wieder für sich entscheiden wird», fügte der 29-Jährige an.

Sainz weiss, dass sein Team noch nachlegen muss. «Das Auto ist in einigen Bereichen noch nicht so gut wie in anderen. Auf einigen Strecken wie Monza oder Singapur kam es gut zurecht, aber auf anderen Kursen wie Silverstone oder Zandvoort war es wirklich schwer zu fahren. Es ist immer noch knifflig, ein gutes Set-up zu finden, und wir arbeiten weiter hart daran, um die richtige Abstimmung hinzubekommen, was uns wahrscheinlich noch nicht ganz gelungen ist.»

Deshalb probiere er an den einzelnen Rennwochenenden weiterhin viel aus, und der jüngste Erfolg gibt ihm recht, betonte der Rennfahrer aus Madrid. «Wir sind immer noch in der Lage, kleine Verbesserungen beim Tempo zu finden», erklärte er stolz.

WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5