Max Verstappen: Erster Triumph schon vor dem GP-Start

Die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez setzten sich in einem ganz besonderen Wettkampf im Ariake Stadion in Tokio gegen das AlphaTauri-Duo Yuki Tsunoda und Liam Lawson durch.

In Singapur musste sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen mit dem fünften Platz begnügen, in Japan gab es für den Titelverteidiger bereits vor dem Start des Rennwochenendes den ersten Sieg zu feiern. Der zweifache Champion trat zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez gegen das AlphaTauri-Duo Yuki Tsunoda und Liam Lawson an.

Der Wettbewerb fand im rahmen der «(Un)serious Race Series» im Ariake Stadion in Tokio statt, die vier GP-Stars waren in sogenannten «Kei Trucks», kleinen japanischen Pickup-Trucks gegeneinander an und mussten sich in verschiedenen Wettbewerben beweisen.. Am Ende waren die Red Bull Racing-Fahrer die strahlenden Sieger.

Verstappen sagte hinterher: «Das Fahren mit den Kei Trucks hat Spass gemacht. Allerdings habe ich das DRS noch nicht ganz gefunden. Es war eine gute Vorbereitung auf das Rennen an diesem Wochenende.» Und Pérez ergänzte lachend: «Das war ein amüsanter Tag. Es ist toll, Teil der Red Bull-Familie zu sein, da wir viele verrückte Events auf der ganzen Welt bestreiten können, aber ich hätte nie erwartet, diese Herausforderung hier in Tokio zu meistern. Ich wünschte nur, die Kei Trucks hätten mehr Abtrieb.»

Lokalmatador Tsunoda verriet: «Als ich 18 war, bin ich ein paar Mal Kei-Trucks gefahren. Mein Grossvater hatte einen für die Gartenarbeit. Der Truck hatte die perfekte Grösse, passte perfekt und es machte Spass, ihn zu fahren.» Lawson beschrieb: «Der Höhepunkt war das Rennen am Ende, als ich einige Kisten stapeln musste. Auf dem Rückweg lenkte Yuki aggressiv in eine Kurve ein. Darauf war ich nicht vorbereitet, und ich fiel auf ihn und schaltete dabei in den Leerlauf.»

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184