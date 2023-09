Oscar Piastri (McLaren): Ratschlag von Mark Webber

McLaren-Star Oscar Piastri sprach in Suzuka über seine Vertragsverlängerung und seinen ersten GP-Einsatz auf dem japanischen Traditionskurs. Und er verriet, welchen Rat er von seinem Manager Mark Webber bekommen hat.

Kurz vor dem Start des Japan-Wochenendes verkündete McLaren, dass man sich mit Oscar Piastri auf eine zweijährige Vertragsverlängerung geeinigt habe. Und weil der junge Australier bereits über ein Abkommen bis und mit 2024 verfügte, wird er mindestens bis Ende 2026 beim britischen Traditionsrennstall an Bord bleiben.

Der 22-jährige Formel-1-Rookie sagte in Suzuka dazu: «Ich bin natürlich sehr glücklich, dass die Vertragsverlängerung bereits verkündet wurde. Wir hatten uns bereits für das nächste Jahr geeinigt, und dass wir nun bis 2026 weitermachen werden, ist aufregend. Ich freue mich sehr darüber, dass meine Zukunft in Papaya-Orange gesichert ist.»

«Es ist immer schön, eine gewisse Sicherheit zu haben», fügte Piastri an. «Es hat für mich Sinn gemacht, das Abkommen zu verlängern, und ich schätze, auch für das Team war es sinnvoll, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen, weil das für eine gewisse Beständigkeit sorgt. Das schafft für uns alle Vertrauen.»

Für das Rennwochenende in Japan gab es einen Tipp von GP-Veteran Mark Webber, der als Manager des jungen GP-Stars tätig ist. Piastri erzählte: «Er sagte, dass ich meinen Nacken auf den ersten Sektor vorbereiten soll, das war sein erster Rat an mich. Hier spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, und das ist einer davon. Der Wind ist auch nicht ausser Acht zu lassen, uns erwartet ein langes Rennen und es gibt viele Kurven, in denen die Reifen stark gefordert werden. Es sind viele Erfolgsfaktoren, aber ich denke, der Nacken ist einer der wichtigen.»

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184