Carlos Sainz (4.): Was ihm bei Ferrari Hoffnung macht 22.09.2023 - 14:13 Von Mathias Brunner

© Ferrari Carlos Sainz

​Der Spanier Carlos Sainz ist mit viel Selbstvertrauen nach Japan gereist: Pole-Position in Monza und Singapur, Sieg in Singapur. In Suzuka sagt der Ferrari-Fahrer: «Red Bull Racing ist so stark wie vor Singapur.»