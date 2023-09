George Russell (Mercedes/5.): «Das ist merkwürdig»

​Mercedes-Fahrer George Russell hat im zweiten freien Training zum Grand Prix von Japan die fünftschnellste Zeit gefahren. Der 25-jährige Engländer erläutert, was ihn auf dem Suzuka Circuit bislang verwirrt.

Normalerweise gelingt Mercedes an einem GP-Wochenende von Freitag auf Samstag ein stattlicher Schritt. Nach oft mässigen Darbietungen in den ersten beiden freien Trainings haben wir wiederholt erlebt, wie die Autos von Lewis Hamilton und George Russell im Abschlusstraining konkurrenzfähiger waren.

Das ist in Suzuka auch bitter nötig, denn bislang läuft noch nicht alles nach Plan im Formel-1-Team von Mercedes-Benz. George Russell erklärt: «Das ist ein merkwürdiger Freitag. Denn die Bahn baut sehr wenig Grip auf, ganz schlimm war es im ersten Training, das hätte ich so nicht erwartet. Aus diesem Grund rutschte der Wagen zu viel. Das gibt dir kein gutes Gefühl, wenn du diese Hochgeschwindigkeitskurven in Angriff nehmen willst.«

«Mir scheint auch, dass der Reifenverschleiss übermässig hoch ist. Das wird am Sonntag ein grosses Thema sein.»

«Was die Hackordnung angeht, so hat Red Bull Racing zur gewohnten Form zurückgefunden, sie sind hier atemberaubend schnell.»

«Was uns angeht, so hinken wir derzeit noch ein wenig hinter den beiden Ferrari her und auch hinter dem McLaren von Lando Norris. Diese Lücke müssen wir schliessen. Es gehört zu unseren Stärken, dass wir in der Regel von Freitag auf Samstag markant zulegen, das muss uns hier auch gelingen.»





2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184