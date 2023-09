Christian Horner über Max Verstappen: «Sehr clever»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht über das schwierige GP-Wochenende von Singapur und lobt den gegenwärtigen und kommenden Weltmeister Max Verstappen.

In Singapur gingen zwei grandiose Serien zu Ende: Red Bull Racing wurde erstmals nach 15 Siegen geschlagen (14 Rennen 2023, dazu das WM-Finale 2022); und Max Verstappen blieb nach zehn GP-Siegen hintereinander nur Platz 5.

In Japan läuft alles wieder wie vor Singapur: zwei Trainings, zwei Bestzeiten von Weltmeister Max Verstappen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Bislang ist alles im grünen Bereich. So wie es aussieht, war unser Durchhänger in Singapur streckenbedingt. Aber die Analyse hält noch an, wieso wir dort nicht so stark wie sonst auftreten konnten.»

Was den 49-jährigen Engländer freut: «Max ist mit dieser schwierigen Situation in Singapur sehr reif umgegangen. Er hat im Rennen die richtige Mischung aus Angriff und Geduld gefunden. Er wusste, dass er in diesem Grand Prix nicht viel erreichen kann, also hat er versucht, aus der Situation das Beste zu machen. Er hat diese Aufgabe sehr clever gelöst und einen soliden fünften Platz herausgefahren.»

«Klar war Singapur für uns alle eine Ernüchterung. Wir hatten geahnt, dass diese Strecke für uns schwierig werden würde, aber dass es gleich so knifflig wird, das hätten wir dann doch nicht erwartet. Aber Max ist immer konstruktiv geblieben. Wir haben eine Niederlage einstecken müssen, das tragen das mit Fassung und sind umso entschlossener, hier in Japan wieder zu gewinnen.»



«Was viele Leute vergessen – Max ist erst 25 Jahre alt und lernt ständig hinzu. Das Naturtalent, der rohe Speed, das war immer schon da. Aber mit jedem Grand Prix wird er gerissener, routinierter, und aus diesem Erfahrungsschatz verfeinert er die Gabe, ein Rennen gewissermassen lesen zu können. Darüber hinaus ist sein Reifen-Management phänomenal.»



«Wenn du einen so herausragenden Fahrer im Auto hast, dann zerreisst sich jeder Mitarbeiter im Rennstall förmlich, um ihm das bestmögliche Fahrzeug hinzustellen. Er ist ein toller Motivator.»





2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184