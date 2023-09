Franz Tost über Fahrerwahl für 2024: «Logische Wahl»

Das AlphaTauri Team hat in Suzuka die Weiterverpflichtung von Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo bestätigt. Warum die Wahl auf den Japaner und den Australier fiel, erklären Franz Tost und Peter Bayer.

Es hatte sich abgezeichnet, und die Bestätigung ist nun erfolgt: Das AlphaTauri Team wird auch im nächsten Jahr mit den Fahrern Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo in der Formel 1 um WM-Punkte kämpfen. Als dritter Fahrer kommt der aktuelle Ricciardo-Ersatz Liam Lawson im Simulator zum Einsatz. Der aktuelle Teamchef Franz Tost, der seinen Posten nach der laufenden Saison räumen wird, sagt dazu: «Nächstes Jahr bleibt das technische Reglement weitgehend unverändert, und daher war es logisch, auch bei der Fahrerbesetzung auf Kontinuität zu setzen.»

«Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Yuki in den letzten zweieinhalb Jahren in unserem Team gezeigt hat, und mit Daniels grosser Erfahrung als Rennsieger werden wir 2024 eine der konkurrenzfähigsten Fahrerpaarungen in der Startaufstellung haben», ist sich der Tiroler sicher.

Und mit Blick auf die künftige Teamführung, bestehend aus Peter Bayer und Laurent Mekies, erklärt Tost: «Peter und Laurent werden ein grossartiges Duo sein, um die neue Saison in die richtige Richtung zu lenken.» Zum Reservisten aus Neuseeland sagt er: «Liam, der in seinen bisherigen Rennen alle beeindruckt hat, wird dem Team in seiner Entwicklungsrolle als dritter Fahrer definitiv helfen, und ich bin sicher, dass er bald eine Zukunft in der Formel 1 haben wird.»

Auch Bayer blickt mit viel Zuversicht in die Zukunft: «Wir befinden uns in einer privilegierten Position, in der wir Zugang zu mehreren grossen Talenten aus der Welt von Red Bull haben. Dies ist ein Verdienst der Arbeit, die Dr. Helmut Marko seit vielen Jahren leistet. Sowohl Daniel als auch Yuki haben nicht nur fantastische Arbeit am Steuer geleistet, sondern sind auch grossartige globale Botschafter für unser Team und unseren Sport. Liam hat sich mit nur drei Rennen ins Rampenlicht der Formel 1 gestellt und ich bin sehr froh, dass wir ihn weiterhin auf seine Zukunft als Rennfahrer vorbereiten können.»

3. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,267 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08. George Russell (GB), Mercedes, +1,238

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,735

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18. Alex Albon (T), Williams, +1,846

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932