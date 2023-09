Liam Lawson: Dickes Lob von Christian Horner

Christian Horner ist sich sicher: Liam Lawson hat eine Zukunft in der Formel 1

Vorerst muss sich Liam Lawson mit der Rolle des dritten Fahrers für AlphaTauri und Red Bull Racing begnügen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt: Der Neuseeländer wird seine Chance bekommen.

Liam Lawson hat als Ersatz für den verletzten AlphaTauri-Piloten Daniel Ricciardo bisher überzeugt. In Zandvoort schaffte er es nach nur einer Trainingsstunde und seinem ersten Formel-1-Qualifying-Einsatz bei seiner GP-Premiere auf den 13. Platz. Beim darauffolgenden Rennen in Italien verpasste er die Punkteränge als Elfter nur knapp. Und in Singapur holte er mit dem neunten Platz seine ersten beiden WM-Punkte.

Dennoch wird sich der Neuseeländer vorerst mit der Zuschauerrolle abfinden müssen. Das wird ihm schwer fallen, wie er schon vor der AlphaTauri-Fahrerverkündung gestand. ««Ich liebe es, in der Formel 1 zu sein, und versuche einfach, das Beste aus dieser Gelegenheit, diesem Zeitfenster, das ich habe, zu machen», sagte er. Und er betonte: Ein Cockpit als Stammfahrer im nächsten Jahr könne nur sein Ziel sein.

Doch AlphaTauri wird im nächsten Jahr mit Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo weitermachen. Dennoch darf sich Lawson über viel Zuspruch aus den Reihen von Red Bull freuen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betonte etwa: «Er war in Singapur zum ersten Mal unterwegs und hat gleich ein paar Punkte geholt. Wir wissen, dass er ein mutiger Fahrer ist, und ich denke, er hat seine Chance in der Formel 1 ergriffen.»

«Es kommt nicht oft vor, dass Fahrer eine Chance bekommen, ihr Talent zu beweisen. Ich denke, er hat einen grossartigen Job gemacht und sich auf jeden Fall für die Formel 1 empfohlen», lobte der Brite. «Er wird ganz sicher ein GP-Fahrer sein, das ist er ja jetzt schon. Vielleicht wird er sich noch etwas gedulden müssen, aber er hat meiner Meinung nach gezeigt, dass er eine Zukunft in der Formel 1 verdient hat.»

3. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,267 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08. George Russell (GB), Mercedes, +1,238

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,735

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18. Alex Albon (T), Williams, +1,846

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932