Oscar Piastri (McLaren/2.): «Einen Platz vorrücken»

​Startplatz 2 für den McLaren-Piloten Oscar Piastri im Qualifying zum Grand Prix von Japan. Es wird nicht einfach im Rennen gegen Pole-Mann Verstappen, aber Oscar grinst: «Ich muss nur einen Rang vorrücken!»

Oscar Piastri zeigt in seinem 16. Formel-1-Qualifying zum japanischen WM-Lauf auf der Honda-Rennstrecke Suzuka Circuit eine grandiose Leistung und sichert sich den zweiten Startplatz, schräg versetzt zu Pole-Mann Max Verstappen. Piastri ist der fünfte Australier, der es in der Formel 1 in die erste Startreihe schafft – nach Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber und Daniel Ricciardo.

Der 22-Jährige aus Melbourne weiss: 27 von bislang 32 GP-Siegen in Suzuka sind von Fahrern errungen worden, die aus der ersten Startreihe gestartet waren. Allerdings steht auf der Pole Max Verstappen. Piastri scherzt fürs Rennen: «Das kann ja nicht so schwierig sein, ich muss lediglich einen Platz vorrücken.»

Piastri war zuvor Drittschnellster in Silverstone, nun also in Reihe 1 in Suzuka, und er stuft sein Qualifying so ein: «Ich darf wirklich zufrieden sein. Am Freitag spürten wir schon, dass wir hier etwas reissen können. Ich gewöhnte mich schnell an diesen für mich neuen Kurs und konnte von Training zu Training zulegen.»

«Das Einzige, was mir nicht so gefällt, das ist der grosse Abstand zu Leader Verstappen. Meine letzte Runde war nicht sauber, ich war gemessen an meiner schnellsten Zeit davor besser im ersten Sektor, dann konnte ich aber in den Sektoren 2 und 3 nicht weiter zulegen. Das stinkt mir, aber letztlich hätte das gegen Max ohnehin nicht gereicht.»



«Das Auto fühlt sich hier gut an, der Wagen gibt mir in den schnellen Kurven viel Vertrauen, und dann kannst du es auch richtig fliegen lassen. Dazu haben sich die ganzen Verbesserungen bewährt.»



Hand aufs Herz: Gibt es eine Chance für Piastri, Max Verstappen zu schlagen? Oscar: «Das wird sehr schwierig, aber unmöglich ist in der Formel 1 nichts. Wir haben es schon mal in Silverstone versucht, hat damals nicht geklappt. Ein grosses Thema wird im Rennen der Reifenverschleiss sein. Mal sehen, wie es nach dem Start weitergeht.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit