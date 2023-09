Carlos Sainz (Ferrari/6.): Experiment misslungen

​Carlos Sainz hatte in Monza und in Singapur seinen Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc im Griff, in Suzuka ist das anders. Der Spanier erklärt, wieso er ins Hintertreffen geraten ist.

Der Spanier Carlos Sainz wird den Grossen Preis von Japan vom sechsten Startplatz in Angriff nehmen, zwei Ränge hinter Charles Leclerc im anderen Ferrari.

In Monza und Singapur hatte der Madrilene ganz starke Leistungen gezeigt, aber in Suzuka kommt er seit dem zweiten freien Training nicht mehr an die Zeiten von Leclerc heran – was ist da los?

Carlos Sainz sagt: «Grundsätzlich wussten wir, dass wir in Suzuka wohl nicht ganz so konkurrenzfähig sein würden wie in Singapur. Also war ich bei der Abstimmung experimentierfreudig.»

«Schnelle Kurven liegen uns nicht so, und davon gibt es hier jede Menge. Zudem ist unser Auto windanfälliger als andere Rennwagen, auch dies spielt hier eine grosse Rolle.»

«Da mir klar war, dass wir wenig zu verlieren haben, wagte ich einige Versuche mit dem Set-up. Das hat mein ganzes Wochenende beeinträchtigt. Ich bereue das Experiment trotzdem nicht, auch wenn vor der Quali feststand, dass mein Weg nicht funktioniert, also gingen wir auf eine Grundabstimmung zurück.»

«Ob mehr möglich gewesen wäre? Schwer zu sagen. Red Bull Racing und McLaren sind hier stark. Aber wir sind dritte Kraft.»



«Charles hat einen anderen Ansatz gewählt, etwas konservativer, während ich mir mein Leben selber schwergemacht habe. Ich muss allerdings auch erwähnen – Charles fährt hier wirklich stark.»



«Letztlich habe ich nie den richtigen Rhythmus gefunden. Doch wir haben viel übers Auto gelernt, und das könnte mir an den kommenden GP-Wochenenden zugute kommen.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit