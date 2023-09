George Russell (Mercedes): «Keine Wunderheilung»

​Mercedes ist in Japan nur vierte Kraft, hinter Red Bull Racing, McLaren und Ferrari. George Russell glaubt, dass das Rennen auf der Traditionsrennstrecke ein hartes Stück Arbeit werden wird.

Red Bull Racing bleibt die grosse Konstante dieser Saison, mit dem rundweg besten Auto des Jahres. Keine Regel ohne Ausnahme: In Singapur war RBR neben den Schuhen. In Japan hingegen fährt Max Verstappen überlegener denn je.

Dahinter hat sich das Kräfteverhältnis in dieser Saison immer wieder verschoben: In einigen Rennen war Fernando Alonso mit Aston Martin erster RBR-Jäger, dann konnte Mercedes glänzen, in Monza und Singapur war die Reihe an Ferrari, und in Japan erleben wir einen ganz starken Auftritt von McLaren. Wie zuvor schon in England.

Mercedes muss sich an rohem Speed in Suzuka anstellen hinter Red Bull Racing, McLaren und Ferrari. Mercedes-Fahrer George Russell sagt ohne Umschweife: «Das ist unser echter Speed. Suzuka ist von der Pistencharakteristik her mit Silverstone zu vergleichen, und schon dort haben wir uns schwergetan.»

«Klar kannst du versuchen, härter anzugreifen, aber dann beginnt der Wagen zu rutschen, das ist kontraproduktiv. Alles in allem fand ich den Wagen besser zu fahren am Freitag. Wenn du im Rückstand bist, dann versuchst du alle möglichen Lösungswege, aber die grosse Wunderheilung gibt es in unserem Sport nun mal nicht. Wir haben gemessen an Freitag eher Rückschritte gemacht.»



Im Rennen könnte sich das Blatt wenden: Der Reifenverschleiss ist enorm auf der Suzuka-Rennstrecke – und aus diesem Grund hat Mercedes für Russell und Lewis Hamilton zwei harte Reifensätze zur Seite gelegt. McLaren hat sich für zwei mittelharte entschieden. Der Grand Prix wird zeigen, wer hier weiser vorgegangen ist.





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit