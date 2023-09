George Russell (7.): «Hartes, aber faires Racing»

George Russell kämpfte im Japan-GP wie ein Löwe – auch gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton, den er gegen Ende auf Anweisung des Teams vorbeilassen musste. Danach gab er sich versöhnlich.

Dass George Russell im Japan-GP hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton ins Ziel kam, lag nicht zuletzt an der Stallorder, die er umsetzen musste. Der junge Mercedes-Fahrer, der sich zuvor ein enges Duell mit seinem Stallgefährten geliefert hatte und diesen zunächst überholen konnte, bevor Hamilton erfolgreich konterte, wehrte sich gegen die Anweisung, befolgte sie schliesslich aber zähneknirschend.

Kurz nach dem Positionswechsel musste sich Russell auch gegen Carlos Sainz geschlagen geben. So kam er schliesslich als Siebter ins Ziel. Danach gab er sich versöhnlich: «Ich sehe es als hartes, aber faires Racing an. Und mit der Tatsache, dass ich ihn unter Druck setzen und einen Angriff starten konnte, bin ich glücklich. Ich nehme also das Positive mit.»

Dass er nur einen Stopp einlegte kommentierte der 25-Jährige folgendermassen: «Die Ein-Stopp-Strategie schien zu Beginn des Tages nicht optimal zu sein, aber wir haben sie besser umgesetzt als erwartet. Letztlich hatten wir an diesem Wochenende aber einfach nicht das Tempo, um mit den Autos vor uns mitzuhalten.»

Und Russell erklärte: «Am Anfang hatte ich das Gefühl, ein gutes Tempo zu haben, und ich versuchte, nach vorne zu kommen. In der Schlussphase haben wir alles gegeben, aber ich glaube nicht, dass wir etwas hätten tun können, um das Ergebnis zu ändern.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5