Fred Vasseur (Ferrari): «Alles unter Kontrolle»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur durfte sich nach dem Japan-GP über 20 frische WM-Punkte freuen. Noch glücklicher war er über die Tatsache, dass sein Team im Duell gegen Hauptgegner Mercedes Boden gutmachen konnte.

In Suzuka strahlte zwar kein Ferrari-Pilot vom Podesttreppchen. Dennoch war Teamchef Fred Vasseur nach dem 16. von 22 Rennwochenenden zufrieden. Denn mit den Plätzen 4 und 6 holten Charles Leclerc und dessen Teamkollege Carlos Sainz 20 wertvolle Punkte, mit denen der älteste GP-Rennstall der Welt wieder näher an Hauptgegner Mercedes heranrücken konnte.

Denn Lewis Hamilton und George Russell sammelten mit den Rängen 5 und 7 nur 16 frische WM-Zähler. Dass das Red Bull Racing Team mit dem Sieg von Max Verstappen erneut als Gesamtsieger in der Konstrukteurswertung feststand, trübte seine Freude nicht. Der Franzose erklärte: «Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Red Bull Racing zum Gewinn des Konstrukteurstitels. Sie haben in dieser Saison einen grossartigen Job gemacht.»

«Was unser Rennen angeht, so denke ich, dass wir heute die bestmögliche Leistung erbracht haben. Wir haben weitere vier Punkte auf Mercedes aufgeholt», fuhr Vasseur fort. Und er betonte: «Auf einer Strecke, von der wir wussten, dass sie für unser Auto schwierig sein würde, hatten wir alles unter Kontrolle.»

«Charles hat seine Reifen gut gemanagt. Und nachdem Lewis Hamilton durch einen frühen Stopp an Carlos vorbeigekommen ist, entschieden wir, seinen Einsatz auf den Medium-Reifen zu verlängern. Dies taten wir in der Hoffnung, am Ende davon zu profitieren», erklärte der 56-Jährige.

«Der Kampf zwischen McLaren, Mercedes und uns ist sehr eng, und das Kräfteverhältnis ändert sich von Strecke zu Strecke, wie wir in Singapur gesehen haben», mahnte Vasseur. Und er ergänzte: «Natürlich können wir mit einem vierten und einem sechsten Platz nicht zufrieden sein, aber da wir etwas Boden auf unsere engsten Konkurrenten gutgemacht haben, werden wir konzentriert bleiben und uns darauf vorbereiten, bei den kommenden Rennen unser Bestes zu geben.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5