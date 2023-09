Carlos Sainz (Ferrari) 6.: Von Hamilton ausgetrickst

​Singapur-Sieger Carlos Sainz belegt beim Grossen Preis von Japan in Suzuka einen guten sechsten Platz. Der Spanier ärgert sich darüber, dass er im Rennen von Lewis Hamilton ausgetrickst worden ist.

In nur acht Tagen vom umjubelten GP-Sieger zur Randnotiz. So schnell geht das in der Formel 1. Der 29-jährige Madrilene Carlos Sainz fuhr in der Nacht von Singapur mit einer taktischen Meisterleistung zum zweiten GP-Triumph, am Suzuka-Wochenende experimentierte er zu sehr mit der Abstimmung und fuhr seinem Ferrari-Stallgefährten hinterher – Charles Leclerc Vierter, Sainz Sechster.

Nach dem spannenden Rennen berichtet der gegenwärtige WM-Fünfte Sainz: «Zum Schluss des Grand Prix kam ich näher an Lewis Hamilton heran, aber eben nicht nahe genug, um ihm den fünften Platz abspenstig zu machen.»

«Das ist jammerschade, denn wenn alles richtig gelaufen wäre, hätten wir hier Vierter und Fünfter werden müssen. Leider hat Mercedes beim zweiten Stopp Lewis früher hereingeholt, und als ich endlich neue Reifen abholte, lag ich danach hinter ihm.»

Anders gesagt: Mercedes und Hamilton haben Ferrari ausgetrickst, Lewis hat Sainz unterschnitten, wie es im Vollgas-Jargon heisst – früher zum Stopp hereinkommen als der Gegner, dann auf frischen Reifen viel Tempo machen und hoffen, dass es für ein strategisches Überholmanöver reicht, wenn der Rivale dann ebenfalls frischen Gummi holt.

Sainz weiter: «Vor dem Stopp lag ich eine Sekunde vor Hamilton, danach um acht Sekunden hinter ihm.»



«Generell habe ich mich im Wagen wohlgefühlt, ich glaube auch, dass ich ein gutes Rennen gezeigt habe, dennoch stinkt es mir, dass wir nicht das Idealergebnis herausgeholt haben.»



«Im Training war es nicht optimal gelaufen. Aber im Grand Prix habe ich zum gewohnten Rhythmus zurückgefunden.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5