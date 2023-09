Dr. Helmut Marko: «Max Verstappen ist unglaublich»

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist hin und weg über die Vorstellung von Weltmeister Max Verstappen: «Er ist einfach unglaublich, so souverän wie er das Rennen von vorne diktiert hat.»

Vor dem GP-Wochenende auf dem Suzuka Circuit hatte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gesagt: «Ich habe hier zwei Ziele. Ich will nach dem schwierigen Wochenende von Singapur zur früheren Form zurückfinden, das Rennen gewinnen und auf diese Weise den Sieg von Red Bull Racing im Konstrukteurs-Pokal sicherstellen, auf der Honda-Rennstrecke.»

Hat alles prima funktioniert: Pole-Position, Sieg, beste Rennrunde, sechster Titel von Red Bull eingetütet, fehlt nur noch der dritte Fahrer-WM-Titel in Folge von Max, der wird mit grosser Wahrscheinlichkeit in Katar folgen.

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko staunt immer wieder, mit welch scheinbar spielerischer Leichtigkeit Verstappen von Sieg zu Sieg eilt. Der 80-jährige Österreicher sagt bei den Kollegen von Sky: «Das ist eine tolle Saison mit der Krönung in Form der Konstrukteurs-Meisterschaft, noch dazu im Honda-Land. Es war eine unglaubliche Vorstellung von Max. Er hat die McLaren gekonnt und fair hinter sich gehalten und dann das Rennen souverän von vorne diktiert.»



Der Le Mans-Sieger von 1971 weiter: «Es ist natürlich sehr angenehm, den Titel so früh sicherzustellen und nicht erst im letzten Rennen, aber diese Dominanz ist selbst für uns aussergewöhnlich. Zusammen mit Honda hier zu gewinnen, ist das Allergrösste. Es ist der früheste Zeitpunkt, zu dem eine Meisterschaft gewonnen wurde. Das passt bestens in unser Rekordjahr.»



Sechs Rennen vor Schluss der Saison den Titel sicherzustellen, das hat vor Red Bull Racing noch kein Formel-1-Rennstall geschafft. Den alten Rekord hielten McLaren und Ferrari – die Engländer holten den Konstrukteurs-Pokal, da waren 1988 noch fünf Rennen zu fahren, das Gleiche gelang Ferrari 2004. Allerdings wurden in der GP-Saison 1988 nur 16 Grands Prix bestritten, 2004 waren es 18, 2023 sind es 22.



Dr. Marko über Max Verstappen: «Er ist beim Speed noch besser geworden, und er schüttelt das alles mit einer Leichtigkeit und Souveränität aus dem Ärmel, die unglaublich ist. Auch im Reifenmanagement ist er zeitweise der Beste im Feld.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5