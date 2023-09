Timo Glock: «Mick Schumacher würde das besser machen»

​Unfall in Singapur, Unfall in Japan, noch immer keine WM-Punkte: Der US-Amerikaner Logan Sargeant steht unter Druck. Ex-GP-Pilot Timo Glock behauptet: «Mick Schumacher würde das besser machen.»

Nach 16 GP-Wochenenden steht Logan Sargeant noch immer ohne Punkte da. Stattdessen gab es zuletzt viel Schrott, in Singapur und auch in Japan – Suzuka-Crash in Quali 1, dann Kollision mit Valtteri Bottas im Rennen, out. Schrott gab es auch in den Niederlanden und in Spanien.

Timo Glock, frühere Formel-1-Fahrer bei Toyota und heute GP-Experte für unsere Kollegen von Sky, kritisiert: «Er hat im Grand Prix wieder einen Fehler gemacht, nachdem er am Samstag diesen Abflug hatte. Bei Williams müssen sie sich Gedanken darüber machen, wie sie in Zukunft ihre Paarung aufstellen wollen.»

«Mit dieser Paarung jedenfalls haben sie nur einen Mann, der in die Punkte fahren kann. Logan Sargeant sehe ich aktuell nicht auf dem Niveau, das Auto so konstant zu bewegen, wie es Alexander Albon schafft.»

«Ich bin sehr gespannt zu hören, was Williams-Teamchef James Vowles zu sagen hat, der sich ja die ganze Zeit hinter Sargeant stellt und sagt – wir müssen ihm die Zeit geben, wir unterstützen ihn.»

«Aber diese ganzen Fehler kosten nicht nur Punkte, sie schmerzen das Team auch, was den Kostendeckel angeht. Ich frage mich schon, wie lange ein Pilot so noch tragbar ist. Es gibt doch genug Möglichkeiten für Williams, unter anderem logischerweise Mick Schumacher. Ich bin sicher – Mick würde das besser machen.»



Logan Sargeant ist der letzte Fahrer, der für 2024 noch nicht vom Team bestätigt worden ist.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5