Christian Horner: «Noch besser, das wird schwierig»

​Red Bull Racing hat in der GP-Saison 2023 15 von bislang 16 Grands Prix gewonnen und den Titel im Konstrukteurs-Pokal erfolgreich verteidigt. Teamchef Christian Horner denkt darüber nach, was jetzt kommt.

So viele Rennen vor Schluss hatte bislang noch kein GP-Rennstall den Titel auf sicher: Sechs WM-Läufe vor Ende der Formel-1-Saison hat Max Verstappen mit seinem Sieg beim Grossen Preis von Japan in Suzuka für Red Bull Racing alles klar gemacht – sechster Titel (2010 bis 2013 sowie 2022/2023).

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Triumph von Suzuka: «Das ist ein ganz besonderer Moment für unseren Rennstall. Und eine noch bessere Saison zu zeigen, das wird schwierig. Wir reiten auf einer Erfolgswelle, und natürlich wollen wir das so lange als möglich auskosten. Aber Fakt ist – in der Formel 1 ändern sich die Dinge schnell.»

«Gerade unsere Niederlage in Singapur hat gezeigt, dass man nichts für selbstverständlich nehmen darf. Teams können sehr schnell von der Spitze verschwinden.»

«Was die ausstehenden Rennen angeht, so wissen wir, dass wir in Brasilien 2022 Probleme hatten. Und dann haben wir ja noch drei Sprint-Wochenenden, an welchen die Fahrer nur ein freies Training für die Abstimmung haben, dann geht es schon in die Quali. Da ist der Druck besonders hoch. Und wenn es dann im ersten Training auch noch regnet, wird es richtig knifflig.»



Die ausstehenden GP-Wochenenden sind Katar (Sprint), USA (Sprint), Mexiko, Brasilien (Sprint), Las Vegas und Abu Dhabi.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5