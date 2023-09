Carlos Sainz über Mercedes: «Das war zum Lachen»

​Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat seinen Sieg in Singapur dank einer taktischen Meisterleistung sichergestellt. Er hat eine Woche später nicht schlecht gestaunt, wie das in Japan gegen ihn verwendet werden sollte.

Der Sieg von Carlos Sainz beim Nacht-GP von Singapur war vor allem eines: sehr clever herausgefahren. Denn der Ferrari-Fahrer sicherte sich seinen zweiten Formel-1-Triumph (nach Silverstone 2022) mit einem taktischen Geniestreich.

Der führende Sainz war intelligent genug, im letzten Rennteil den Abstand zu Verfolger Lando Norris im McLaren unter einer Sekunde zu halten, damit der Engländer den Heckflügel seines Wagens flachstellen konnte. Sainz fuhr aber an den entscheidenden Stellen der schwierigen Singapur-Bahn so flott, dass Norris keinen entscheidenden Angriff starten konnte.

Sainz dachte bei diesem Vorgehen mehr an die aufrückenden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton als an seinen Kumpel Lando. An purem Speed waren Ferrari und McLaren in dieser Phase des Rennens Mercedes unterlegen, aber weil eben Norris mit flachgestelltem Flügel fahren konnte, war für Russell bei seiner Aufholjagd hinter seinem Landsmann Schluss.

Die Reifen am Mercedes von Russell bauten prompt ab, am Ende rutschte George sogar von der Bahn, und Lewis Hamilton fand auch keine Rezept mehr, um weiter vorzurücken. Sainz triumphierte.

Im letzten Teil des Japan-GP nun passierte das Ganze umgekehrt: Hamilton auf Platz 5 nahm Tempo raus, um George Russell näherkommen zu lassen und seinem britischen Landsmann die Möglichkeit zu geben, den Mercedes-Heckflügel flachzustellen, denn Russell musste sich gegen Sainz wehren. Der Unterschied zum Singapur-GP: Carlos ging dennoch vorbei.



«Das war wirklich zum Lachen», erzählte der 29-jährige Madrilene nach dem Rennen zum Vorgehen von Hamilton. «Ich konnte sehen, wie Lewis Speed rausnimmt, um Russell aufrücken zu lassen. Das Ganze hat aber nicht geklappt, weil ich mich sofort auf George geworfen habe. Das hat Spass gemacht. Aber fast hätte ich meinen eigenen Trick zu spüren bekommen.»



Sainz kam letztlich als Sechster knapp hinter Hamilton ins Ziel, Russell wurde Siebter.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5