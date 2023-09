Oscar Piastri über Verstappen: «Wie Senna und Prost»

​Kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Japan wurde es verflixt eng mit Max Verstappen im Sandwich der McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris. Piastri: «Ich musste an Senna und Prost denken.»

Wenige Sekunden nach dem Start zum Grand Prix von Japan hielten die Fans den Atem an: Es krachte zwischen Alex Albon (Williams) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kollision auch zwischen Carlos Sainz, Sergio Pérez und Lewis Hamilton, und leicht hätte es zur gleichen Zeit an der Spitze ebenfalls einen Crash geben können.

Max Verstappen erinnert sich: «Beim Start wurde es für meinen Geschmack ein wenig zu eng. Piastri war gut losgefahren und griff auf meiner rechten Seite an, aber Norris war noch besser gestartet und attackierte links. Auf einmal fand ich mich zwischen beiden McLaren wieder, und ich dachte – verflixt, mir geht hier der Platz aus! Ich musste mich in der ersten und zweiten Kurve ziemlich robust verteidigen.»

McLaren-Fahrer Oscar Piastri, der am Ende hinter Verstappen und Norris Dritter wurde, sagt über diese Sekunden: «Ich war in der perfekten Lage, um eine Neuauflage der Startkollision zwischen Ayrton Senna und Alain Prost zu inszenieren.»

Zur Erinnerung: 1989 waren die damaligen McLaren-Fahrer Senna und Prost in Suzuka in der Schikane kollidiert. Prost gab auf, Senna fuhr weiter, wurde aber nach seinem Sieg disqualifiziert und witterte, dass der einstige FIA-Chef Jean-Marie Balestre seinem französischen Landsmann Prost den Titel sicherte.



Ein Jahr später, Prost nun bei Ferrari, räumte McLaren-Star Senna kurz nach dem Start seinen Rivalen ab. Er gab später zu, das mit voller Absicht getan zu haben, als Revanche für 1989.



Piastri: «Mir schoss durch den Kopf, was damals zwischen Senna und Prost passiert war. Ich hatte einen guten Start gehabt, war dann aber ein wenig zu gierig auf dem Gaspedal und konnte meine Wagennase nicht vor jene von Max schieben. Ich sah aus dem Augenwinkel, wie Lando aufrückte und ahnte, dass er es vielleicht aussen probieren würde.»



«Letztlich merkte ich, dass es gegen Max nicht reichen würde, also ging ich vom Gas – lieber Dritter sein als einen Unfall riskieren und ein gutes Ergebnis wegwerfen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5