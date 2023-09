Vater von Sergio Pérez: «Verstappen fährt anders»

Sergio Pérez in Mexiko 2022, links sein Papa

​Der Mexikaner Sergio Pérez hat bei Red Bull Racing gegen Champion Max Verstappen einen schweren Stand. Ein Erklärungsversuch von Antonio Pérez Garibay, dem Vater des sechsfachen GP-Siegers.

Sergio Pérez hat in Japan ein schwaches GP-Wochenende gezeigt und ist zum zweiten Mal 2023 nach Monaco (Platz 16) ohne Punkte geblieben.

Nach starkem Saisonstart (zwei Siege und zwei zweite Plätze in den ersten fünf Rennen) fährt Pérez bei Red Bull Racing dem bald dreifachen Weltmeister Max Verstappen hinterher. Knackpunkt war der Miami-GP, wo «Checo» von Pole-Position losfuhr, Max nur von Startplatz 9, und dann fuhr Verstappen alles in Grund und Boden und gewann.

Ab Miami hat Max Verstappen elf von zwölf Grands Prix gewonnen, Pérez keinen einzigen. Und natürlich muss sich der 33-jährige GP-Routinier Pérez nach dem schlechten Auftritt in Suzuka Kritik gefallen lassen. Aber alles hat seine Grenzen, wie sein Vater Antonio Pérez Garibay findet.

«Mein Sohn ist seit Jahren eine Konstante, nicht aus Zufall ist er der einzige Lateinamerikaner in der Formel 1», so Pérez senior gegenüber der mexikanischen Sportplattform Esto. «Ich gebe zu, dass er 2023 mit dem Wagen Mühe hat. Aber Verstappen fährt halt anders. Max liebt es, viel Haftung an der Vorderachse zu spüren, und das vermittelt der diesjährige Wagen, Checo hingegen muss das Heck gut spüren, um schnell zu sein.»



«Letztlich ist Sergio engagiert worden, um das Team hinter Verstappen abzusichern. Es kann nur einen Champion geben, und das weiss Checo, und er respektiert das auch. Aber wenn er das Team wechseln würde, dann wäre er nur noch Vierter oder Fünfter.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5