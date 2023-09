Christian Horner: Red Bull beobachtet Lando Norris

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobt die Leistungen des McLaren-Fahrers Lando Norris und gibt zu: «Natürlich gehört er zu jenen jungen Formel-1-Piloten, die wir im Auge behalten.»

Lando Norris zeigt bei McLaren hervorragende Leistungen: Der 23-jährige Engländer aus hat aus den vergangenen sieben WM-Läufen vier zweite Ränge erobert, in Silverstone, auf dem Hungaroring, in Singapur und zuletzt in Suzuka.

Natürlich sind solche Auftritte auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nicht entgangen, der bei der britischen Sky sagt: «Lando ist ein fabelhafter Pilot. Er ist ein grosses Talent und ein echter Typ, und natürlich gehört er zu jenen jungen Formel-1-Piloten, die wir im Auge behalten.»

«Idealerweise kommen die Red Bull-Fahrer für die Formel 1 aus dem eigenen Nachwuchsprogramm, aber wenn wir wissen, dass wir einen Platz bei Red Bull Racing besetzen müssen und keiner der Junioren in jenem Moment bereit ist für dieses Cockpit, dann gucken wir uns natürlich auch um über die eigenen Fahrer hinaus.»

So wie das Ende 2020 passierte, als Red Bull den Thai-Briten Alex Albon durch Sergio Pérez ersetzte.



Horner weiter: «Die Formel 1 ist in Sachen Talent hervorragend aufgestellt, und wir werden immer versuchen, die bestmöglichen Fahrer in unseren Autos zu haben.»



Der Vertrag von Sergio Pérez läuft Ende 2024 aus, nach verpatzten Rennen wie in Suzuka (Kollisionen, Strafe, keine Punkte) wird der Mexikaner heftig kritisiert. Horner weiter: «Das Interesse an einem Platz bei uns ist gross.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5