Zak Brown, McLaren: «Red Bull Racing macht mir Angst»

​Red Bull Racing lässt den Gegnern in der GP-Saison 2023 kaum Chancen. Und McLaren-CEO Zak Brown glaubt: Vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements könnte das 2024 so weitergehen.

Zahlen lügen dem Sprichwort zufolge nicht. Und ein Blick auf die Zwischenbilanz der Formel 1 im Jahre 2023 zeigt – Red Bull Racing schnappt sich den grössten Teil des Erfolgs.

Ein paar Beispiele gefällig? RBR hat 15 von 16 Saisonrennen gewonnen. Nur Carlos Sainz konnte in Singapur mit Ferrari den Durchmarsch stoppen, für ein Rennen lang.

Max Verstappen und Sergio Pérez standen 23 Mal auf dem Siegerpodest, fast so oft wie die komplette Konkurrenz zusammengerechnet.

Deutlich wird die Überlegenheit auch bei den Führungsrunden: Verstappen und Pérez führten 850 Runden lang, da bleiben für die Gegner nur noch Krümel (Ferrari 89 Führungsrunden, Mercedes 13, McLaren 7 und Aston Martin 3).

McLaren-CEO Zak Brown sagt: «Red Bull Racing macht mir Angst. Sie sind in dieser Saison so überlegen, dass die die Entwicklung schon früh verlegen konnten auf das nächstjährige Auto. Die meisten Gegner haben ihre 2023er Rennwagen viel länger entwickelt.»



Der Kalifornier fügt hinzu: «Vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements kannst du aus dem aktuellen Fahrzeug viel lernen für die kommende Saison.»



Ähnlich hatte sich vor kurzem Mercedes-Star Lewis Hamilton über Red Bull Racing geäussert: «Die arbeiten doch schon längst auf Volldampf am nächstjährigen Auto, bestimmt früher als alle Anderen. Ihr Vorsprung ist so gross, dass sie sich das leisten können. Wir werden im kommenden halben Jahr enorm intensiv entwickeln müssen, um diesen Rückstand wettzumachen.»



Red Bull Racing ist beim Grossen Preis von Japan zum sechsten Mal Sieger im Konstrukteurs-Pokal geworden, sechs WM-Läufe vor Schluss der Saison, so früh wie noch kein anderer Formel-1-Rennstall.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5