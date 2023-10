Carlos Sainz warnt: Red Bull Racing um Jahre voraus

​Vor der Reise nach Katar ist Ferrari-Ass Carlos Sainz in seiner Heimatstadt Madrid für Sponsor Estrella Galicia aufgetreten. Der Spanier glaubt, dass Red Bull Racing auch 2024 dominieren kann.

Red Bull Racing hat in der GP-Saison 2023 von bislang 16 WM-Läufen deren 15 gewonnen. Der einzige Mann, der RBR schlagen konnte: Carlos Sainz im Ferrari.

Der 29-jährige Spanier hat sich vor seinem Flug Richtung Doha (Katar) den Fragen der Journalisten gestellt, im Rahmen eines Auftritts für seinen Sponsor Estrella Galicia. Dabei hat der zweifache GP-Sieger (Silverstone 2022, Singapur 2023) festgehalten: «Red Bull Racing ist der Konkurrenz um Jahre voraus, daher ihre Dominanz. Durchaus möglich, dass dies 2024 so weitergeht. Es liegt an uns, die Lücke zu schliessen, und der Aufwärtstrend von McLaren hat gezeigt – grosse Fortschritte sind möglich.»

Was die laufende Weltmeisterschaft angeht, so will Sainz helfen, dass Ferrari noch den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal erreicht. Derzeit liegen die Italiener zwanzig Punkte hinter Mercedes.

Der gegenwärtige WM-Fünfte Sainz sagt: «Zweiter in der Konstrukteurswertung zu werden, das ist das Hauptziel. Ich glaube vor allem deshalb daran, dass wir das schaffen können, weil wir Mercedes in den letzten Rennen doch einige Punkte abgenommen haben.»



«Schlussrang 2 wäre eine zusätzliche Motivation für das Team. Wir müssen weiter das Maximum aus dem Auto holen, und wenn sich die Gelegenheit zu einem Podium oder einem Sieg ergibt, dann müssen wir sie nutzen.»



Wie schätzt der 178-fache GP-Teilnehmer die Chancen von Ferrari bei den ausstehenden Läufen ein? Sainz weiter: «Las Vegas ist für mich ein Fragezeichen, mal sehen, was für eine Art von Strecke das wirklich sein wird. Okay, es ist ein Stadtkurs, aber mit vielen Geraden wie in Monza. Das könnte nicht schlecht werden.»



«Was die anderen Pisten angeht, so weiss ich, dass wir letztes Jahr in Mexiko ein wenig gelitten haben und dass Austin ein bisschen besser für uns sein sollte. Aber ich fürchte, dass Katar aufgrund der Pisten-Charakteristik für uns eher schwierig sein wird.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5