Toto Wolff (Mercedes): Das wird in Katar entscheiden

​Vor zwei Jahren gewann Mercedes-Ass Lewis Hamilton den ersten Formel-1-GP von Katar, aber heute ist der Brite in einer ganz anderen Ausgangslage. Das betont auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Beim ersten Grossen Preis von Katar der Formel 1 war alles ein wenig anders: Lewis Hamilton gewann 2021 wie zuvor in Brasilien, eine Woche später sollte er auch in Saudi-Arabien triumphieren, aber dann kam das kontroverse WM-Finale von Abu Dhabi, und Max Verstappen hatte mit Red Bull Racing die Nase vorn.

Seit Anfang 2022 haben wir Flügelautos mit Niederquerschnittreifen, wir haben einen bald dreifachen Formel-1-Champion namens Max Verstappen, und Saudi-Arabien 2021 ist vorderhand der letzte Sieg des siebenfachen Champions Hamilton geblieben, das sind inzwischen auch schon 668 Tage her.

Am Wellental wird sich gemäss Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei normalen Rennbedingungen in Katar nichts ändern, wie der 51-jährige Österreicher vor dem Sprint-Wochenende auf dem Losail International Circuit sagt und ausholt: «Wir wussten, dass unser Speed in Japan nicht an daran heranreichen würde, was wir in Singapur zeigen konnten. Das sind ganz unterschiedliche Strecken, und die Charakteristik von Suzuka hat die Schwächen des Modells W14 verdeutlicht. Deshalb war es wichtig, dass wir den Schaden in Grenzen halten, was das WM-Duell mit Ferrari angeht.»

«Bei noch sechs ausstehenden Rennen geniessen wir diesen Zweikampf, natürlich werden wir alles daran setzen, um vorne zu bleiben, beginnend an diesem Wochenende in Katar. Mit den schnellen Bögen ist Losail eine anspruchsvolle Strecke, die Fahrer mögen sie sehr.»



«Seit 2021 hat sich in Katar Einiges getan, wir durften uns damals über einen Erfolg freuen. Ganz wichtig wird es im Sprintformat sein, im ersten Training die Auswirkungen des frischen Asphalts zu verstehen. Nur wer schon in den ersten sechzig Minuten die Abstimmung einigermassen solide hinbekommt, wird für die darauffolgenden Trainings gerüstet sein.»





