George Russell über Verstappen: «Schnee von gestern»

​Vor zwei Jahren krachte es zwischen George Russell und Valtteri Bottas auf der Imola-Rennstrecke gewaltig. In Baku 2023 gerieten George und Max Verstappen aneinander. Russell spricht über hitzige Momente.

Vor zwei Jahren in Imola: Seit Wochen wurde darüber spekuliert, dass die Zeit von Valtteri Bottas als Mercedes-Werksfahrer abläuft und dass der erfahrene Finne durch den jungen Engländer George Russell ersetzt werden würde. Dann krachte es in Italien ausgerechnet zwischen diesen beiden Piloten, Bottas im Mercedes, Russell im Williams.

Die Autos gerieten in der schnellen Tamburello aneinander, beide Piloten waren – wie oft in einer solchen Situation – davon überzeugt, dass der andere etwas falsch gemacht hatte. Russell stürmte zum Mercedes von Valtteri hinüber und klopfte ihm auf den Helm, Bottas reagierte mit dem Stinkefinger.

Was hat Russell damals eigentlich zu seinem Widersacher gesagt? «Ich fragte ihn, ob er uns beide umbringen wolle», meinte George. Zwei Jahre später enthüllt George im Formel-1-Podcast Beyond The Grid: «Ich habe ihn später angerufen und eine Nachricht hinterlassen. ‚Ruf mich zurück, wenn du Zeit hast.’ Aber Valtteri hat darauf nie geantwortet.»

«Es ist nicht so, dass wir kein Wort mehr miteinander wechseln würden. Wir plaudern immer wieder mal. Aber wir haben über den Unfall damals nie wieder geredet. Wenn wir uns sehen, ist da zwischen uns keine seltsame Stimmung, aber solche Unfälle sind halt Teil des Geschäfts, das ist nie etwas Persönliches.»



Das Gleiche gilt für die Situation, als Russell in Baku 2023 WM-Leader Max Verstappen angriff und der Niederländer ihn später als Schwachkopf bezeichnete, und als sich George über die Kollision beklagte, erhielt er von Max die Bezeichnung Prinzessin nachgereicht.



Russell schmunzelt: «Es spielt keine Rolle, was da jeweils gesagt wird. Es liegt in der Natur unseres Sports, dass es zu Berührungen kommt, und wenn danach bei allem Adrenalin verbal tüchtig ausgeteilt wird, dann ist das okay. Dafür muss sich keiner entschuldigen. Das ist Schnee von gestern. Du musst nicht mit allen Piloten gut Freund sein, denn wir sind alle reif genug zu wissen, dass Racing solche Vorkommnisse erzeugt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5