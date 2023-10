Sergio Pérez: «Ich bin übers Ziel hinausgeschossen»

​Im vergangenen Frühling träumte Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez davon, dass er Weltmeister werden kann. Seither ist der Mexikaner auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht worden und muss zulegen.

In den ersten vier WM-Läufen der GP-Saison 2023 fuhr Sergio Pérez stark: Rang 2 in Bahrain hinter Max Verstappen, Sieg in Saudi-Arabien vor dem Niederländer, kurzer Durchhänger mit Rang 5 in Australien, dann Sieg in Aserbaidschan.

Dann machte Weltmeister Max Verstappen klar, wer hier Chef im Ring ist: In Miami konnte zwar Pérez von Pole-Position starten, aber Verstappen fuhr von Startplatz 9 aus die Gegner in Grund und Boden, Pérez eingeschlossen.

Seither hat «Checo» Pérez kein Rennen mehr gewonnen, in elf WM-Läufen stand er nur vier Mal auf dem Siegerpodest, in der gleichen Zeitspanne hat Verstappen zehn Rennen gewonnen. Im besten Rennauto des Feldes durchschnittlich nur Startplatz 8,2 zu erzielen, das ist schwach.

Pérez weiss – Red Bull Racing-Vertrag 2024 hin oder her, er muss mehr zeigen. Am Losail International Circuit sagt der gegenwärtige WM-Zweite: «Zuletzt ist Einiges schief gegangen, das kann keiner schönreden. Wir haben in Singapur und Suzuka viel dazugelernt und wissen nun – bei der Abstimmung sind wir ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Wir glauben, dass wir das verstanden haben und wollen es in Katar besser machen.»



«Ich will die Saison mit guten Ergebnissen abschliessen, angefangen mit Losail. Red Bull Racing hatte in Japan ein gutes Auto, die Piste hier weist ähnliche Kurven auf, also sollte es hier gut laufen.»



«Das wird ein intensives Wochenende, es ist heiss hier, dazu kommt Sand, der vom stetigen Wind auf die Bahn geblasen wird. Wir gehen zudem in Sachen Training vom Tag in die Nacht, dies alles wird anspruchsvoll für alle Fahrer.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5