George Russell gegen Lewis Hamilton: Spiess umgedreht

​In seiner ersten GP-Saison als Mercedes-Fahrer konnte George Russell glänzen: WM vor Lewis Hamilton abgeschlossen, Sieg in Brasilien. 2023 läuft es nicht ganz so gut für den Engländer.

2022 trat die Formel 1 in eine neue Ära, sie kehrte zurück zu Flügelautos, und das war für die meisten Piloten komplettes Neuland. George Russell kam mit dem schwierig zu bändigenden Mercedes W13 verblüffend gut zurecht: WM-Vierter, während Superstar Lewis Hamilton nur Gesamtsechster wurde, zudem holte Russell die einzigen Siege von Mercedes, als er in Brasilien triumphierte, zuerst im Sprint und dann auch im Grand Prix.

2023 ist da alles nicht so einfach: Russell ist im Hintertreffen, in Sachen durchschnittlicher Startposition (Hamilton 6,9, Russell 7,5) und auch im WM-Klassement – Hamilton ist derzeit WM-Dritter, mit fünf Podestplatzierungen, Russell ist nur auf Rang 8 zu finden, mit Platz 3 in Spanien als Highlight. Bei jenen Rennen, in welchen beide Mercedes-Fahrer ins Ziel kamen, steht es 9:4 für Hamilton. Der siebenfache Champion hat den Spiess umgedreht.

Russell gibt zu: «Ich habe zu oft wichtige Punkte verloren. Der Motorschaden in Melbourne hat einen Platz unter den besten Drei gekostet. In Zandvoort lief das Rennen bei Mischverhältnissen nicht gegen uns. In Singapur habe ich Rang 3 in die Mauer gesetzt. In Kanada habe ich ebenfalls einen Fehler gemacht, wieder zehn Punkte futsch. In Baku habe ich den Re-Start versemmelt.»

Wenn wir all das zusammenrechnen, dann kommen locker mindestens sechzig entgangene Punkte zusammen, und wäre alles ideal gelaufen für Russell, dann läge er im WM-Klassement durchaus in der Nähe von Hamilton.



Russell will an seiner Vorgehensweise nichts ändern: «Nur wenn du an die Grenzen gehst, holst du alles heraus. Das schliesst allerdings die Gefahr mit ein, dass du die Grenzen hin und wieder überschreitest.»



Was erwartet Russell von der Action in Katar? «Die Piste sollte den Qualitäten des McLaren-Rennwagens entgegenkommen, die werden hier stark sein. Wenn ich die erwähnten Gelegenheiten nicht verpasst hätten, dann wäre der zweite Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal bereits im Trockenen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5