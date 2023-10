Carlos Sainz (Ferrari): Was ihm in Katar Sorgen macht

​Ferrari war in Singapur stark, in Suzuka ganz okay, aber Carlos Sainz weiss nicht, wie das in Katar weitergeht. Der Sieger des Singapur-GP erklärt, was ihm an diesem Wochenende zu denken gibt.

Ferrari hat in Sachen Reifenverschleiss in den vergangenen Monaten gute Fortschritte erreicht, die frühere Schwäche ist nicht mehr ausgeprägt wie im ersten Saisondrittel. Carlos Sainz gewann in Singapur, und auch in Japan holte Ferrari mehr WM-Punkte als Mercedes.

«Aber ich will noch ein paar Rennen abwarten, um mit Sicherheit sagen zu können, wie sich das entwickelt», sagt der 29-jährige Sainz im Fahrerlager des Losail International Circuit. «Wir sind in Suzuka mit einem neuen Boden gefahren, und ich möchte sehen, wie der sich in Katar bewährt.»

Der zweifache GP-Sieger (Silverstone 2022, Singapur 2023) hat sich die Änderungen an der Rennstrecke hier angeschaut. Der Madrilene wird gefragt, ob er wie etwa AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda die neuen Randsteine am Losail International Circuit als Gefahrenherd einstufe. «Die Randsteine in Losail könnten ein Problem werden», sagt Sainz vorsichtig, «aber das ist von verschiedenen Faktoren abhängig.»

«Ich würde jetzt nicht so weit gehen und behaupten, dass die Kerbs hier die Autos kaputtmachen werden. Ich glaube vielmehr, das Einhalten von Pistengrenzen wird hier ein Leitthema sein. Die Leute vergessen gerne, dass wir in voluminösen Autos sitzen und es nicht einfach ist, aus diesen Rennwagen heraus zu sehen.»



Anderes grosses Thema an diesem Wochenende: die Hitze. Carlos weiter: «Also angenehm wird das bestimmt nicht. Sorgen mache ich mir deswegen aber keine. In Singapur war es auch heiss, und wir hatten damit jetzt keine übermässigen Schwierigkeiten.»



«Da macht mir der neue Belag schon eher Kopfschmerzen. Was ich heute gesehen habe, das ist eine ziemlich schmutzige Pistenoberfläche. Das wird im ersten Training ein Schritt ins Unbekannte sein für alle. Und wir haben ja nur ein Training, dann geht es bereits in die Qualifikation für den Grand Prix.»



Was traut Sainz Ferrari in Katar zu? «Generell geht das in dieser Saison auf und ab. Wir konnten in Singapur gewinnen, und in Suzuka, nur eine Woche später, kamen wir mehr als vierzig Sekunden hinter Verstappen ins Ziel. Ich finde es in diesem Jahr schwierig, einen guten Kompromiss zu finden in Sachen Abstimmung des Autos für schnelle und mittelschnelle Kurven. Und davon hat es hier jede Menge.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5