Alpine-Zoff: Gasly und Ocon spielen Streit herunter

Zuletzt in Japan gab es bei Alpine einige Unstimmigkeiten, es knisterte vor allem zwischen Pierre Gasly und dem Team. Der Franzose ist offenbar immer noch sauer.

Pierre Gasly war stinksauer, als er seinen neunten Platz an seinen Teamkollegen Esteban Ocon abgeben musste. Er gestikulierte wild, zeigte gar den Stinkefinger. Er war mit der Teamorder ganz offensichtlich nicht einverstanden. Hier haben wir die Hintergründe zu dem Zoff aufgeschrieben.

Wie ging es seit den Problemen weiter? Die beiden Fahrer gaben sich in Katar im Vorfeld des GP wortkarg. «Wir haben darüber geredet, dabei belasse ich es», sagte Gasly. Auch Ocon sagte, dass es intern besprochen worden sei, ohne zu verraten, was gesagt wurde.

«Wir haben es intern besprochen, was das Wichtigste ist, und wir wissen, wo wir jetzt hinwollen», sagte Ocon.

«Aber vor ein paar Jahren war es ähnlich. Das Wichtigste für uns als Team ist es, die Ergebnisse zu maximieren, die wir erzielen können, und das versuchen wir zu tun», so der Franzose.

Ocon weiter: «In diesem Rennen haben wir es leider nicht geschafft, eine weitere Position zu erobern, also haben wir den Wechsel zurückgenommen. Aber ich meine, jetzt wissen wir, wo wir mit dem Team hinwollen, und das ist das Wichtigste.»

Es bleibt angespannt zwischen den beiden Alpine-Piloten, was Tradition hat. Denn die Gründe für das komplizierte Verhältnis liegen tiefer und gehen weiter zurück.

Dabei waren Gasly und Ocon einst sogar Jugendfreunde, wurden 1996 gerade einmal 50 Kilometer voneinander entfernt in der Normandie geboren. Die ersten Runden im Kart drehten sie als Kinder gemeinsam, träumten zusammen von der Formel 1, die so damals noch so weit weg schien.

Doch wie das oft so ist, verschlechterte sich das Verhältnis mit dem Ehrgeiz, mit den Erfolgen und Ambitionen, und aus den Freunden wurden mit der Zeit erbitterte Rivalen. Die direkten Duelle wurden härter und giftiger, ebenso wie die ersten Kollisionen, hinzu kamen versteckte, dann auch offene Fouls. Um 2009 herum entfernten sich beide immer mehr voneinander, was mit den Jahren nur noch schlimmer wurde, während beide weiterhin ihren Traum verfolgten. Mit Erfolg, muss man sagen.

Im Gleichschritt nach oben

2012 traten beide im Formel Renault 2.0 Eurocup an, 2013 dann in der Alpine Formel Renault, 2014 in der Formel Renault 3.5. Im Gleichschritt, immer gegeneinander, leider nicht mehr miteinander. Ocon holte sich die Titel in der europäischen Formel 3 und der GP3, Gasly gewann wiederum die GP2-Serie. Zur Mitte der Saison 2016 schaffte zunächst Ocon den Sprung in die Formel 1, eine Saison später dann auch Gasly.

«Unsere Beziehung war ein Auf und Ab, das ist ja für niemanden etwas Neues», sagte Gasly. «Aber seit wir in der Formel 1 sind, wurde sie besser: Weil wir damit beide einen unserer Träume erreicht haben und auch einfach erwachsener geworden sind, mehr Verantwortung tragen.» Außerdem habe man jetzt ein gemeinsames Ziel, um mit Alpine an die Spitze zu kommen, so Gasly: «Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir zusammenarbeiten.»

Wie jetzt in Suzuka, auch wenn das für Ärger sorgt.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5