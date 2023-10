Ferrari-Problem: Hitze in Katar, aber Reifen zu kalt

​Verrückte Welt – der Formel-1-Tross schwitzt in Katar bei Temperaturen jenseits von 40 Grad, aber die Ferrari-Fahrer schaffen es nicht, ihre Reifen auf Temperatur zu bringen. Sie stehen vor einem Rätsel.

Ferrari bleibt 2023 eine Wundertüte: Besonders im ersten Teil dieser Formel-1-Saison wurden Leclerc und Sainz immer wieder nach hinten durchgereicht, weil ihre Reifen überhitzten und der Verschleiss der Pirelli-Walzen zu hoch war. In Singapur hingegen, in heissfeuchtem Klima, feierte Carlos Sainz einen Sieg.

Und nun Katar: Pistentemperaturen am Nachmittag jenseits von 50 Grad, Lufttemperatur bei 40, auch am Abend noch weit über dreissig Grad, aber der Monegasse Leclerc und der Spanier Sainz berichten davon, dass ihre Reifen zu kalt sind.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc, nur durch Strafversetzungen auf Startplatz 5 zu finden, berichtet: «Auf eine schnelle Runde habe ich grosse Probleme, erst auf einer zweiten hatte ich den Eindruck, dass meine Reifen nur zögerlich ins beste Betriebsfenster kommen. Wann immer ich gezwungen bin, nach nur einer Aufwärmrunde eine schnelle zu fahren, habe ich grosse Schwierigkeiten mit den Hinterreifen, die noch nicht auf Temperatur sind.»

Der zweifache GP-Sieger Sainz meint: «Die Fahrzeugbalance ist nicht gut, das Heck des Autos ist viel zu lebhaft. Im ersten Training, auf heisserer Bahn, fand ich das Aufwärmen der Reifen einfach. Aber in der Nacht, als die Strecke weniger warm war, war da kein Grip mehr.»



Was die Fahrer und Techniker verwirrt: Der Unterschied bei der Temperatur zwischen freiem Training und GP-Qualifying lag bei nur sechs Grad. Aber das reichte offenbar, um das Ferrari-Duo in die Bredouille zu bringen.



In der Sprint-Quali hat Ferrari die Startplätze 5 und 6 herausgeholt, mal sehen, was das kurze Rennen bringt.







Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,454 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,536

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,646

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,841

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,155

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,247

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,320

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

10. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,686

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,962

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,236

14. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,584

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54,546

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,849

17. Alex Albon (T), Williams, 1:26,862

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,926

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,438

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05,741