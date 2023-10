Christian Horner besorgt: «Müssen mit Pérez reden»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner darf sich über den 16. GP-Sieg im 17. Saisonrennen freuen, erneut hat Max Verstappen alles in Grund und Boden gefahren. Aber die Form von Sergio Pérez macht ihm Sorgen.

Es spielt keine Rolle, unter welchen Bedingungen in diesem Jahr Formel-1-Rennen stattfinden, ob bei klammen Temperaturen und Regen oder bei Sand und Staub und Hitze wie in Katar – auf Max Verstappen ist Verlass.

Am Samstag hat sich der Niederländer mit Platz 2 im Sprint hinter Oscar Piastri seinen dritten Titel gesichert, am Sonntag hat er auf einer weiteren Rennstrecke gewonnen, die ihm noch in der Sammlung gefehlt hat, auf dem Losail International Circuit von Katar – 49. GP-Sieg für Max, sein 14. in dieser grandiosen Saison, für Red Bull Racing ist es der 16. Sieg im 17. Rennen, nur in Singapur musste sich RBR schlagen lassen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kann gar nicht mehr aufhören zu strahlen. Der 49-jährige Engländer sagt über die triumphale Fahrt von Max Verstappen: «Einmal mehr eine Wahnsinns-Leistung von Max.»

«Aber wir müssen mit Sergio reden. Ich weiss nicht woran es lag, dass er solche Probleme mit dem Einhalten der Pistengrenzen hatte und dafür mehrfach bestraft wurde.»



«Es war ein hartes Wochenende für ihn und ein harter Grand Prix. Zum Glück ist Lewis Hamilton heute ohne Punkte geblieben, und Fernando ist nur Sechster geworden. Also ist Pérez im WM-Zwischenklassement noch immer Zweiter. Aber er muss dringend seine frühere Form wiederfinden.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5