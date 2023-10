Gerhard Berger zu Piastri & Verstappen: Nur Bullshit

​Der 210-fache GP-Teilnehmer Gerhard Berger (64) stuft bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV die Leistungen von Weltmeister Max Verstappen und des jungen McLaren-Piloten Oscar Piastri ein.

Am Montag nach dem spannenden GP-Wochenende auf dem Losail International Circuit von Katar wurde in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV das Geschehen ausführlich beleuchtet. Unter den Gästen im Studio auch der Österreicher Gerhard Berger, zehnfacher GP-Sieger und WM-Gesamtdritter von 1988 und 1994.

Der 64-jährige Tiroler ist nach dem Hitze-Wochenende von Katar vor allem von zwei Fahrern tief beeindruckt: von Weltmeister Max Verstappen und vom 22-jährigen McLaren-Piloten Oscar Piastri.

Gerhard Berger sagt über Verstappen: «Es ist faszinierend und sensationell, wie dieser Bursche so viele Rennen an der Spitze abspult – ohne den kleinsten Fehler!»

«Max ist neben dieser Top-Leistung ein unglaublich sympathischer Kerl. Ich habe noch sehr wenige Formel-1-Fahrer erlebt, die so sind wie er – er gibt immer eine Antwort, bleibt stets geduldig und nett. Der Kerl ist durch und durch ein guter Bursche.»



Berger wittert, dass Verstappen immer stärker wird: «Wenn du so viele Rennen gewinnst, dann lernst du nicht nur bei jedem Rennen dazu, sondern du stärkst auch mehr und mehr dein Selbstvertrauen.»



Zur grandiosen Darbietung von Oscar Piastri im McLaren sagt Berger klar: «Früher wurde oft gesagt – mal ein, zwei oder drei Jahre Formel 1 fahren und sich an alles gewöhnen. Pardon, aber das ist nur Bullshit! Einfach reinsetzen und fahren. Max Verstappen war sofort schnell, Lando Norris war es und nun ist es Piastri. Das sind eben herausragende Talente.»



Zur Mercedes-Karambolage zwischen Russell und Hamilton in Katar sagt Berger: «Mich hat erstaunt, dass bei gewissen TV-Sendern so herumgerätselt wurde. Es war doch völlig klar, wer da schuld ist. Was ich hingegen gut gefunden habe – dass Hamilton sich sofort entschuldigt hat. Die Grösse zu haben, sich nach so einer Situation hinzustellen und das auf die eigene Kappe zu nehmen, das macht mir Eindruck.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5