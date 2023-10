Formel-1-Ausstellung ab 2. Februar 2024 in Wien!

​Fabelhafte Neuigkeiten der Formel 1: Die «Formula 1 Exhibition», die grösste Ausstellung über den Grand-Prix-Sport, gastiert im kommenden Jahr in Österreich, ab 2. Februar 2024 in der METAStadt von Wien.

Grosser Preis von Bahrain am 29. November 2020: Kurz nach dem Start ging der Haas-Rennwagen von Romain Grosjean in Flammen auf, es musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Nach bangen Sekunden konnte sich der Genfer aus dem in der Leitschiene steckenden Chassis befreien, er kam mit Verbrennungen an den Händen davon. Heute fährt er IndyCar-Rennen.

Die Überreste des Rennautos wurden im Rahmen der Ausstellung «Formula 1 Exhibition» Hunderttausenden Fans gezeigt, auf dem IFEMA-Messegelände von Madrid, von 24. März bis 20. August 2023. Es war die grösste temporäre Ausstellung des Landes 2023.

Es war immer Plan der Formel 1, die offizielle Ausstellung der Königsklasse in weitere Städte zu bringen, und die zweite Stadt steht nun fest: Ab 2. Februar 2024 können die Fans in Wien die Exponate bestaunen (METAStadt, Dr. Otto Neurath-Gassse 3, 1220 Wien). Geplant ist derzeit, dass die Ausstellung bis in den Frühsommer geöffnet sein wird. Der Vorverkauf beginnt am 25. Oktober 2023 um 10.00 Uhr auf www.oeticket.com

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat es sich im vergangenen Frühling nicht nehmen lassen, die Ausstellung in seiner Heimatstadt anzusehen. Der WM-Fünfte von 2021 und 2022 sagte: «Ich bin schockiert über das Unfallauto von Romain. Das ist eine ernüchternde Erinnerung daran, wie gefährlich unser Sport sein kann – trotz aller Sicherheitsmassnahmen.»

Der 29-Jährige weiter: «Das verkohlte Chassis zeigt auch, dass wir Formel-1-Fahrer jedes Mal unser Leben aufs Spiel setzen, wenn wir da hinaus fahren.»



Der Besucher kann sich auf mehr als 3000 Quadratmeter völlig in die Welt der Formel 1 vertiefen: «Es war einmal» zeigt Bilder aus den Anfängen in den 1950er Jahren; «Fahrer und Duelle» thematisiert die grossen Zweikämpfe des Sports und legendäre Grands Prix; «Revolution durch Design» konzentriert sich auf die technische Entwicklung der Königsklasse.



Im Design-Labor betritt der Besucher eine Formel-1-Rennwagenfabrik, bevor er in «Überleben» mit dem Haas-Wrack konfrontiert wird. Zuletzt kommt «Die Boxenmauer», wo ein Film die grössten Momente der Formel 1 in nie gezeigter Dramatik präsentiert.



Mehr Informationen zur Formel-1-Ausstellung in Wien finden Sie hier auf www.f1exhibition.com