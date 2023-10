McLaren in Austin: Recycling-Kohlefasern im Einsatz

Am Auto von Lando Norris kommen in Austin Recycling-Kohlefasern zum Einsatz

Das McLaren-Team hat sich mit Blick auf die Nachhaltigkeit ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Um dieses zu erreichen, testet es beim nächsten GP in Austin, Texas, Recycling-Kohlefasern an den Formel-1-Autos.

Das McLaren-Team will bis 2030 nur noch wiederverwertbare Materialien bei den Formel-1-Fahrzeugen einsetzen. Und um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wird der Rennstall aus Woking bereits beim nächsten Formel-1-Rennen in Austin ein neues Material ausprobieren. Auf dem texanischen Rundkurs kommen erstmals speziell entwickelte Recycling-Kohlefasern zum Einsatz.

Die wiederverwendbaren Kohlefasern wurden durch neue Technologien erzeugt, die das Formel-1-Team zusammen mit dem Unternehmen «V Carbon» entwickelt hat. Zunächst beschränkt sich der Einsatz auf die Werbe-Panels an den GP-Rennern von Lando Norris und Oscar Piastri, auf denen das Logo von «V Carbon» zu sehen sein wird.

Sollte der Test positiv verlaufen, will das Team die Recycling-Kohlefasern auch an den restlichen Rennwochenenden in diesem Jahr einsetzen. Langfristig hat es sich zum Ziel gesetzt, auch weitere Teile der Formel-1-Autos aus den erneuerbaren Kohlefasern zu produzieren. Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit der Verwendung verringern sich die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Kohlefasern um 90 Prozent.

Es ist nicht das erste Mal, dass McLaren Innovationsgeist bewiesen hat. 1981 war es der britische Traditionsrennstall, der mit dem von John Barnard entworfenen MP4/1 das erste Formel-1-Auto mit einem Kohlefaser-Chassis auf die Strecke brachte. Dieses wurde bei Hercules Aerospace in den USA gebacken.

