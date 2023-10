Carlos Sainz über Ferrari-Aus: «Das ist sehr grausam»

​Der Spanier Carlos Sainz musste beim Katar-GP aufgeben, da hatte das Rennen noch nicht mal begonnen: irreparables Benzinleck. Der zweifache Grand-Prix-Sieger aus Madrid steht vor einem Rätsel.

Bittere Pille für den Spanier Carlos Sainz beim Grossen Preis von Katar: Der 29-Jährige konnte das Rennen nicht aufnehmen, weil sich ein Benzinleck nicht rechtzeitig vor dem Start beheben liess.

Sainz am Losail International Circuit: «Als wir den Wagen aus dem Parc fermé zurückerhielten und uns aufs Rennen vorbereiten wollten, haben wir dieses Leck bemerkt. Wir vermuten, dass dies vorher nicht aufgefallen ist, weil wir erst zum Rennen hin vollgetankt haben.»

«Die Mechaniker machten sich dann an die Arbeit, um es zu beheben, haben aber feststellen müssen, dass sie das vor dem Rennstart nicht hingekriegt hätten. Also mussten sie aufhören. Das ist sehr schade, denn ich hätte gerne herausgefunden, was ich in diesem Grand Prix hätte herausholen können.»

«Wenn du so kurz vor einem Rennen merkst, dass du nicht fahren kannst, dann ist das sehr deprimierend. Das ist sehr grausam, aber so kann Motorsport eben auch sein.»



«Nur schade, dass wir die Möglichkeit verloren haben, auf Mercedes weiter Boden gutzumachen.»



Bei Ferrari läuft derzeit die Analyse, wie es zum Benzinleck im Bereich des Tanks kommen konnte. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat den Verdacht geäussert, dass der Defekt vielleicht mit den Schlägen beim Überfahren der Randsteine zu tun haben könnte.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5