Christian Horner über Ricciardo: «Wird nicht einfach»

Formel-1-Star Daniel Ricciardo wollte seine Verletzungspause eigentlich in Katar beenden, doch auf dem Wüstenkurs kam Liam Lawson zum Einsatz. Das war richtig so, sagt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Für Daniel Ricciardo verlief das Comeback mit AlphaTauri nicht wie erwartet. Bereits beim dritten Rennwochenende verletzte sich der Australier. Er zog sich bei einem Crash im zweiten Training einen Mittelhandbruch in der linken Hand zu. Damit begann eine lange Verletzungspause, in der Liam Lawson das Steuer seines AlphaTauri-Boliden übernahm.

Schnell wurde klar, dass Ricciardo nicht nur den Grand Prix der Niederlande, sondern auch die Rennen in Italien und Japan verpassen würde. Der achtfache GP-Sieger hoffte aber auf eine Rückkehr in Katar. Doch auch für das Wochenende auf dem Wüstenkurs beschlossen seine Ärzte und Red Bull, den Neuseeländer noch einmal als Ersatz antreten zu lassen.

Das war die richtige Entscheidung, findet auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. «Ich denke, wir wollen ihn wieder ganz fit erleben. Deshalb war es meiner Meinung nach richtig, das Rennwochenende nicht zu bestreiten, vor allem wenn man rückblickend sieht, unter welchen schwierigen Bedingungen es über die Bühne ging.»

Erst am heutigen Samstag ist Ricciardo wieder in einem Formel-1-Auto unterwegs – im Rahmen eines Showruns von Red Bull in Nashville gibt er in einem RB7 von 2011 Gas. Beim nächsten Formel-1-Kräftemessen auf dem texanischen Circuit of the Americas will er dann wieder in der Startaufstellung stehen. «In Austin wird es natürlich nicht einfach für Daniel, da er nach seinem Comeback gleich ein Sprint-Rennwochenende bestreiten muss. Aber ich bin mir sicher, dass er körperlich in guter Verfassung sein wird», sagt Horner über den nächsten GP-Einsatz des 34-Jährigen.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5