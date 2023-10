George Russell: Inspiration von Fernando Alonso

George Russell hat seine Einstellung verändert, nachdem er sich einen Podcast-Auftritt von Fernando Alonso angehört hat. Der Mercedes-Pilot geniesst seine Arbeit nun etwas mehr, wie er verrät.

Dass der Siegeswille das professionelle Dasein vieler Formel-1-Stars bestimmt, ist kein Geheimnis. Auch Mercedes-Pilot George Russell setzt alles daran, seine Gegner hinter sich zu lassen. Im Eifer des Gefechts kommt dabei oft die Freude zu kurz, bestätigte der 25-jährige Brite unlängst bei seinem Auftritt im «Beyond The Grid»-Podcast.

Im Gespräch mit Tom Clarkson verriet der aktuelle WM-Achte, dass er nach der Sommerpause im August mit einer neuen Einstellung ans Werk geht. Zum Wandel inspirierte ihn Formel-1-Urgestein Fernando Alonso. «Ich habe einen Podcast mit Alonso gehört, in dem er sagte, dass er sich wünsche, gewisse Momente seiner Karriere in jungen Jahren etwas mehr genossen zu haben, das ist die eine Sache, die er rückblickend ändern würde, wenn er könnte.»

«Da fühlte ich mich angesprochen, denn ich lebe meinen Traum, bin gleichzeitig aber auch so engagiert. Ich habe das Gefühl, dass ich ein echter Profi bin, denn ich achte auf jedes Detail und ich gebe alles. Da vergisst man manchmal den Moment mit den Menschen in seiner Umgebung und auch die Orte, an die man geht, zu geniessen. Man vergisst, zu lächeln und nicht ständig dieser ernste Typ zu sein, der sich auf jedes Detail konzentriert», offenbarte Russell.

Deshalb habe er seine Einstellung angepasst. «Das betrifft, wie ich mit meinen Ingenieuren arbeite, worauf ich mich bei der Abstimmung des Autos konzentriere und worauf nicht, ich geniesse das Leben wohl einfach ein bisschen mehr», schilderte der 99-fache GP-Teilnehmer.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5